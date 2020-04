Le Samsung Galaxy A51 passe au prix exceptionnel de 269 € avec ce code promo

Le Samsung Galaxy A51 enchaîne les baisses de prix depuis quelque temps, mais celle-ci est sans aucun doute la plus intéressante. Il est aujourd'hui possible de l'obtenir à seulement 269 euros via Acheter sur Google avec le code promo AVRIL1, contre 379 euros à sa sortie.

Le remplaçant de l’incontournable A50 est arrivé sur le marché avec quelques euros de plus justifiés par une hausse de la fiche technique, mais cela ne veut pas dire que le rapport qualité/prix du Samsung Galaxy A51 était moins intéressant que son prédécesseur… Il devient même excellent aujourd’hui avec cette réduction de 110 euros sur son prix d’origine.

En bref

Le design inspiré du Note 10

L’autonomie au quotidien

La polyvalence en photo

Au lieu de 379 euros lors de son lancement il y a trois mois, le Samsung Galaxy A51 est aujourd’hui affiché à 299 euros sur la boutique Boulanger via Acheter sur Google, puis passe à seulement 269 euros grâce au code promo AVRIL1.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Le Samsung Galaxy A51 est une belle évolution par rapport à l’ancien modèle, en commençant par son design inspiré du Note 10 avec cette bulle discrète greffée sur son écran AMOLED, ici de 6,5 pouces. C’est rafraîchissant, mais il faut néanmoins se préparer à le voir et le revoir puisque la quasi-majorité des smartphones de la gamme arboreront ce design, comme le fait déjà le Galaxy A71.

On constate ensuite des améliorations au niveau de la photo. Le A51 accueille en effet un module quadruple capteur 48 + 12 + 5 + 5 mégapixels pour toujours plus de polyvalence, en passant par l’ultra grand-angle, le zoom ou encore le mode macro. La puissance est également plus élevée que le A50 grâce à la puce Exynos 9610 épaulée par 4 Go de mémoire vive. C’est une configuration plus ou moins équivalente aux smartphones équipés d’un Snapdragon 712, par exemple.

Au niveau de l’autonomie, il fait partie des bons élèves grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Cette capacité lui permet d’offrir une utilisation de 1 jour et demi environ. De plus, il est compatible charge rapide jusqu’à 15 W, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 % en 1h30.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A51.

