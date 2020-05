Le Honor 20 Pro avec les services Google passe à moins de 360 euros

Voici une belle affaire qui devrait en intéresser plus d’un. En effet, le Honor 20 Pro, l’un des fers de lance du constructeur chinois, bénéficie d’une réduction de 140 euros, faisant ainsi passer son prix sous les 360 euros.

Version survitaminée du Honor 20 classique, le Honor 20 Pro a su se placer comme l’un des smartphones haut de gamme les mieux équilibrés de 2019. Presque un an après sa sortie, ce presque flagship-killer est toujours aussi efficace, à la seule différence qu’il jouit désormais d’un tarif bien plus attractif qu’à son lancement. À l’occasion des French Days, l’Honor 20 Pro peut ainsi compter sur un code promo pour voir son prix chuter de 140 euros par rapport à son tarif initial.

En bref

Une grande polyvalence photo et des clichés de qualité

Des performances au top dans les jeux 3D

Une autonomie plus que sérieuse

Pour en savoir plus

Contrairement à la tendance générale, la version Pro du Honor 20 ne se traduit pas par un smartphone aux dimensions agrandies. Dans ce cas précis, vous êtes tout simplement face à un téléphone plus puissant, plus endurant et plus efficace dans la prise de vue. Et pour le coup, ce n’est pas plus mal.

Le Honor 20 Pro reprend ainsi le beau design de la mouture classique, avec son dos en verre agrémenté de reflets colorés, sans toucher à la taille de l’écran qui reste de 6,28 pouces. Si le module photo dorsal ressemble à s’y méprendre à celui du Honor 20, ses quatre capteurs ont évolué et sont désormais de 48 + 16 + 8 + 2 mégapixels. À cette nouvelle configuration s’ajoutent d’autres changements, comme une ouverture plus grande (f/ 1,4) et un téléobjectif pour obtenir un zoom optique x3 ou hybride x5. Tout ce petit monde permet au Honor 20 Pro de délivrer des clichés plus lumineux et surtout plus détaillés.

Honor a également musclé la fiche technique. Son smartphone s’appuie désormais sur le puissant Kirin 980, ainsi que sur une mémoire vive culminant à 8 Go. Autant vous dire que l’Honor 20 Pro ne souffre d’aucun ralentissement même dans les jeux les plus voraces. Sans oublier sa batterie de 4 000 mAh qui assure au téléphone une autonomie de deux jours. On regrette seulement l’absence de compatibilité avec la recharge sans-fil.

Pour en apprendre plus, n’hésitez pas à lire notre test du Honor 20 Pro.

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

