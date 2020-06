Où acheter le nouveau Samsung Galaxy A41 au meilleur prix en 2020 ?

La gamme Galaxy A de Samsung continue d’accueillir de nouveaux membres avec la récente arrivée du A41. Vous souhaitez obtenir ce smartphone au meilleur prix ? Suivez le guide pour dénicher la meilleure offre du moment.

Le nouveau Samsung Galaxy A41 vient compléter la famille des smartphones milieu de gamme du constructeur coréen. Il a pour but d’offrir une expérience équilibrée, mais pour un prix bien inférieur que les récents Galaxy A51 et A71. On le trouve d’ores et déjà à moins de 300 euros chez la majorité des revendeurs français.

Caractéristiques

Le Samsung Galaxy A41 se distingue tout d’abord par un format bien plus compact que ses grands-frères. Son écran Super AMOLED ne fait que 6,1 pouces de diagonale pour faciliter l’utilisation à une main. Ce dernier affiche une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels. Le design est ensuite légèrement différent, notamment marqué par la présence d’une encoche à la place d’un poinçon.

Il est propulsé par un SoC milieu de gamme de MediaTek, le Helio P65 (ou MT6768). Cette configuration permet d’obtenir une puissance plus au moins équivalente au Snapdragon 712 de chez Qualcomm. L’expérience utilisateur promet alors d’être globalement fluide au quotidien, où il sera même possible de faire tourner quelques jeux 3D.

Du côté de la photo, Samsung mise sur un triple module pour son Galaxy A41. Il composé d’un capteur principal de 48 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle 8 mégapixels ainsi qu’à un objectif dédié au mode portrait, de 5 mégapixels. Ce trio devrait assurer une bonne polyvalence, avec (sans aucun doute) une belle qualité photo lorsque les conditions parfaites sont réunies. Il faudra néanmoins attendre notre test pour savoir comment il se débrouille en basse lumière.

L’autonomie de ce nouveau smartphone coréen promet quant à elle de se situer dans la moyenne grâce à une batterie de 3 500 mAh. Sur le papier, c’est juste ce qu’il faut pour tenir toute une journée. De plus, il est également compatible avec la charge rapide jusqu’à 15 W via son port USB-C.

Où l’acheter au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy A41 a été officialisé au prix conseillé de 299 euros chez la majorité des revendeurs français. Pour accompagner le lancement, le fabricant coréen offre gratuitement 2 mois d’abonnement à YouTube Premium.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir les autres références du constructeur coréen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2020.