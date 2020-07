L’Oppo Reno 2Z (en pack avec une enceinte) est à moins de 280 euros

Le Oppo Reno 2Z est un très bon smartphone de milieu de gamme grâce à son écran et son autonomie au dessus du lot. Pour les soldes, il passe à moins de 280 euros chez Boulanger avec une coque et une enceinte bluetooth.

Le Oppo Reno 2Z est un smartphone de milieu de gamme équipé d’un grand écran AMOLED de 6,5 pouces sans encoche, un quadruple capteur photo et une grosse batterie de 4000 mAh. Il propose une solution complète de milieu de gamme et permettra de remplir la majorité des tâches sans le moindre souci.

En bref

Un excellent design avec son écran AMOLED sans encoche via une caméra frontale pop-up

Une autonomie importante et une recharge rapide efficace

Android 10 avec ColorOS 7 en cours de déploiement

Au lieu de 358 euros habituellement, Boulanger propose le pack Oppo Reno 2Z avec une enceinte Bluetooth Thomson et une coque incluse à 279 euros pour les Soldes d’été 2020.

Pour en savoir plus 👇

Le Oppo Reno 2Z est un smartphone de milieu de gamme original. Il s’appuie sur une grande dalle AMOLED de 6,5 pouces sans encoche grâce à un système de caméra frontale pop-up. Son grand format lui permet d’être équipé d’une batterie importante de 4000 mAh qui, couplée à son chargeur rapide 20 W inclus, lui permet d’avoir tout simplement l’une des meilleures autonomies sur le segment.

Pour continuer sur la fiche technique, on retrouve un SoC Mediatek Helio P90 que l’on pourrait comparer en termes de performance au Kirin 970 qui équipe le Huawei P20 Pro. Celui-ci est épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, encore un très bon point ! Enfin, on retrouve à l’arrière un quadruple capteur de 48+8+2+2 mégapixels qui propose de l’ultra grand-angle et globalement un bon rendu si une bonne lumière est présente.

Cependant, son interface ColorOS 6 est en dessous de ce que propose la concurrence avec trop d’applications préinstallées et peu de cohérence globale. Ce point faible risque d’être rapidement un lointain problème, car il est justement en train de recevoir sa mise à jour vers Android 10, ce qui lui permettra de profiter de ColorOS 7 (notamment utilisée par l’excellent Oppo Find X2 Pro) qui est totalement l’opposé de sa version 6 et qui bénéficie d’un ravalement de façade total pour être enfin une excellente solution logicielle.

