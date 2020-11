[…] La version 64 Go du Xiaomi Mi 10T Lite 5G est déjà à prix réduit […]

Peu de temps après son lancement, le récent Xiaomi Mi 10T Lite est d'ores et déjà en promotion sur Amazon. La version 64 Go de ce smartphone 5G passe de 299 à seulement 269 euros.

Le Xiaomi Mi 10T Lite laisse peut-être sous-entendre une fiche technique amoindrie pour un prix sacrifié par rapport aux Mi 10T et Mi 10T Pro, mais il compte bien s’imposer comme un poids lourd incontournable parmi les produits au bon rapport qualité/prix. D’autant plus avec une promotion !

En bref

L’écran 120 Hz adaptatif

La puissance du Snapdragon 750G

L’autonomie confortable et la charge rapide 33 W

Au lieu de 299 euros, la version 64 Go du Mi 10T Lite est aujourd’hui en promotion à seulement 269 euros sur Amazon. Le smartphone 5G pas cher de Xiaomi est disponible en trois coloris : gris, bleu et rose.

Pour en savoir plus 👇

Le Xiaomi Mi 10T Lite propose grosso modo le même design que ses aînés, mais avec quelques différences visuelles. La première qui saute aux yeux est l’emplacement du poinçon qui loge la caméra selfie dans l’écran, ici centré alors que sur le coin gauche sur les Mi 10T et Mi 10T Pro. La dalle est d’ailleurs de très bonne qualité, puisque IPS LCD de 6,67 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et proposant un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz.

Le deuxième élément distinctif s’aperçoit lorsque l’on observe l’appareil photo au dos du téléphone. Le module est centré à la façon du Poco X3 et ne propose évidemment pas un capteur principal de 108 mégapixels comme les modèles plus premium de la gamme. Il offre tout de même une belle polyvalence avec ses quatre capteurs de 64 + 8 + 2 + 2 mégapixels et devrait normalement assurer une belle qualité des clichés avec de bonnes conditions lumineuses.

Ce Mi 10T Lite est ensuite propulsé par le Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM. La nouvelle puce orientée gaming de Qualcomm promet encore une fois une puissance suffisante pour lire tous les jeux gourmands du Play Store, même si elle est un peu moins performante que le bien connu 765G. Évidemment, cette configuration offre également une compatibilité avec le réseau 5G. On note également la présence du NFC, du Bluetooth et du Wi-Fi 6 sur ce smartphone.

Du côté de l’autonomie, elle devrait être tout à fait convenable grâce à une grosse batterie de 4 820 mAh. Sur le papier, c’est la promesse de tenir toute la journée jusqu’au soir, voire même d’empiéter jusqu’au lendemain matin. Si besoin, la recharge rapide jusqu’à 33 W (via USB-C) est là pour faire vite remonter les pourcentages de votre smartphone.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi 10T Lite.

