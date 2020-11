Le OnePlus Nord N10 5G est déjà 43 € moins cher avec ce code promo

Il doit sortir prochainement, mais le OnePlus Nord N10 compatible 5G est d'ores et déjà proposé à prix réduit chez Gearbest en passant de 349 à seulement 306 euros grâce à un code promo.

Si vous suivez l’actualité sur Frandroid, vous êtes censés savoir que OnePlus se positionne désormais sur les segments entrée et milieu de gamme. Le constructeur a fait ses premiers pas avec son OnePlus Nord avant de dévoiler deux autres smartphones : le N100 et le N10. Ce dernier n’est d’ailleurs pas encore lancé qu’il est déjà 43 euros moins cher.

En bref

La puissance du Snapdragon 690 5G

L’écran IPS LCD de 6,49 pouces à 90 Hz

La compatibilité avec la Warp Charge 30 W

Au lieu de 349 euros, le prix du OnePlus Nord N10 compatible 5G est aujourd’hui de 306 euros sur Gearbest grâce au code promo F5904EC515112000. Le smartphone est envoyé depuis un entrepôt français à partir du 16 novembre prochain.

Pour en savoir plus 👇

Le OnePlus Nord N10 reprend le même design que le premier smartphone milieu de gamme de la marque. Sans surprise, on retrouve alors ce look borderless avec un écran poinçonné en haut à gauche. La bordure inférieure, ou menton, semble toutefois bien plus prononcée dans ce cas-ci.

Il y a toutefois des différences avec le Nord premier du nom, à commencer par la dalle qui est IPS LCD et non AMOLED, proposant tout de même un taux de rafraichissement à 90 Hz. Le capteur d’empreintes digitales n’est pas non plus logé sous l’écran, mais au dos du téléphone. La diagonale d’écran s’étend quant à elle sur 6,49 pouces.

Sur la face arrière, OnePlus abandonne un alignement rectiligne et propose un module photo en forme de carré avec 4 capteurs pour son Nord N10. Il se compose d’un capteur principal de 64 mégapixels (f/1,79), un ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,25, 119°) ainsi qu’un module macro et un capteur monochrome de 2 mégapixels chacun. Sur le papier, cela promet une belle polyvalence.

Du côté des performances, le smartphone de OnePlus est propulsé par un Snapdragon 690, la nouvelle puce milieu de gamme de Qualcomm, avec 6 Go de RAM. Cette configuration promet d’être plus performante qu’un appareil équipé d’un Snapdragon 732G, tout en apportant une compatibilité avec le réseau 5G. L’autonomie promet enfin d’être confortable avec une batterie de 4 300 mAh, d’autant plus que le système Warp Charge 30 W est de la partie pour récupérer rapidement des pourcentages.

L’offre n’est plus disponible ?

Pour aller plus loin

