Si vous cherchez un forfait complet à petit prix, ce bon plan va vous intéresser. Cdiscount relance son offre à 2,99 par mois pour son forfait 30 Go. Vous paierez cette somme pendant 6 mois, ensuite le forfait repassera à 12 euros par mois.

Les forfaits « pas chers » se sont démocratisés depuis déjà plusieurs années, mais à très petit prix, les offres restent assez restreintes. L’un des plus intéressantes est ce forfait de Cdiscount Mobile 30 Go à 2,99 euros par mois pendant 6 mois puis 12 euros par mois. Le forfait étant sans engagement, vous pourrez résilier avant la montée de prix.

Pour ce forfait, vous aurez les appels, SMS et MMS en illimités et 30 Go de données 4G en France Métropolitaine (avec débit réduit au-delà). Une offre qui pour moins de 3 euros est presque imbattable puisqu’elle offre des garanties pour une utilisation classique plus que confortable. Les 30 Go de données 4G pourraient devenir handicapantes si vous êtes un gros consommateur de contenus web ou si vous utilisez le partage de connexion. A part cela, il n’y a aucune crainte à avoir quant à ce forfait.

Pour l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS restent disponibles en illimités mais l’enveloppe 4G n’est pas disponible. A la place, vous profiterez d’une enveloppe de 3 Go de données sur le réseau 4G du territoire.

Pourquoi recommande-t-on ce forfait Cdiscount Mobile 30 Go ?

Un tout petit prix pendant 6 mois

30 Go de données 4G, 3 en Europe

Appels, SMS et MMS illimités

Le forfait mobile sans engagement Cdiscount avec 30 Go de données 4G est disponible à 2,99 euros par mois les 6 premiers mois, puis passe à 12 euros par mois. Notez qu’en plus du prix du forfait, il faudra ajouter 10 euros pour obtenir la carte SIM triple découpe. L’offre est valable du 18/09 à 8h au 30/09 inclus.

Retrouvez le forfait Cdiscount Mobile 30 Go à partir de 2,99 euros