Dès 2 euros/mois, ces forfaits mobiles laissent le choix du réseau Orange et SFR

Prixtel se démarque de la concurrence en proposant des forfaits mobiles ajustables qui s'adaptent à la consommation de chacun. Découvrez les deux offres de l'opérateur, pour deux types d'usage distincts.

Pourquoi payer chaque mois le même montant pour son forfait mobile, alors que sa consommation mobile varie ? C’est en partant de cette problématique que Prixtel a lancé ses forfaits mobiles qui ont la particularité d’être ajustables. C’est-à-dire que les utilisateurs ne payent que ce qu’ils consomment, en suivant certains paliers. Prixtel propose actuellement deux forfaits mobiles ajustables que nous allons vous présenter.

Le forfait mobile L’essentiel

Comme son nom l’indique, ce forfait va à l’essentiel. Il s’adresse surtout aux personnes qui souhaitent obtenir un second numéro à petit prix ou alors à celles qui utilisent très peu de données mobiles. Le forfait mobile L’essentiel se décompose en trois paliers :

2 heures d’appels, SMS et MMS illimités et 10 Mo de data pour 2 euros

3 heures d’appels, SMS et MMS illimités et 50 Mo de data pour 3,99 euros

4 heures d’appels, SMS et MMS illimités et 100 Mo de data pour 5,99 euros

5 heures d’appels, SMS et MMS illimités et 200 Mo de data pour 7,99 euros

Le prix varie ainsi chaque mois, pour s’adapter à l’utilisation de chacun. Le forfait mobile L’essentiel est sans engagement et garanti sans hors forfait : il n’est plus possible d’appeler et le débit de connexion à Internet est coupé une fois le dernier palier dépassé. En revanche, le forfait mobile peut être rechargé avec de petites sommes : 1 heure d’appels supplémentaire pour 2 euros.

Le forfait mobile Le complet

Et si le forfait mobile L’essentiel ne suffit pas, Prixtel propose également Le complet. Ce forfait mobile est bien plus généreux en données mobiles. Il est également ajustable, et se décompose lui aussi en trois paliers :

entre 0 et 5 Go de données mobiles consommées, le forfait est à 4,99 euros

entre 5 et 15 Go de data, le forfait est à 9,99 euros

entre 15 et 50 Go de données mobiles, le forfait s’arrête à 14,99 euros

Le complet est lui un forfait « tout illimité ». Il comprend ainsi les appels, SMS et MMS illimités en France et en Europe dès le premier palier à 4,99 euros par mois. À l’étranger, vous pouvez compter sur une enveloppe de data de 7,5 Go la première année, puis 12 Go à partir du treizième mois.

Le forfait Le complet est actuellement en promotion jusqu’au 17 mars. Il reprendra son prix normal après un an d’abonnement.

Le choix du réseau, entre Orange et SFR

Prixtel est un MVNO (Mobile Virtual Network Operator). C’est-à-dire que l’opérateur loue des fréquences réseau à d’autres acteurs du marché. Dans le cas de Prixtel, il s’agit de SFR et Orange. Plutôt que d’assigner une couverture réseau au hasard, Prixtel laisse l’utilisateur choisir la couverture réseau de son choix. Pour aiguiller cette décision, un outil est mis à disposition lors de la souscription. Avec les données provenant de l’ARCEP, l’outil est en mesure d’afficher les performances des réseaux SFR et Orange à une adresse donnée, aussi bien pour les appels que pour la connexion en 4G.

Vous pouvez ainsi tester plusieurs adresses, comme celles de votre domicile et de votre lieu de travail, afin de choisir la meilleure couverture réseau pour votre usage. Et en cas de déménagement ou de long déplacement, un changement de couverture réseau peut s’opérer directement depuis l’espace client accessible depuis le site web de Prixtel.