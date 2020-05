French Days : le forfait RED by SFR 100 Go à 12 € est de retour, même pour les abonnés actuels

Vous êtes passés à côté de l’offre mobile RED by SFR 100 Go pour 12 euros par mois ? Pas de panique, à l’occasion des French Days, l’opérateur relance son forfait Big RED jusqu’à jeudi prochain.

Apparu une première fois lors du Black Friday dernier, avant de revenir parmi nous au début du mois de mai, le forfait Big RED et son enveloppe data massive reviennent sous le feu des projecteurs durant les French Days. L’occasion de profiter d’une des meilleures offres mobile du moment pour seulement 12 euros par mois. Attention cependant, cette bonne affaire est limitée dans le temps puisqu’elle se termine jeudi 4 juin à 6 heures. Il va falloir se dépêcher.

En bref :

100 Go de data en France et 8 Go en Europe

12 euros par mois sans prix qui double au bout d’un an ou deux

Une offre dont les abonnés RED by SFR actuels peuvent profiter

Jusqu’au 4 juin à minuit, le forfait RED by SFR 100 Go est disponible pour seulement 12 euros par mois, via une offre sans engagement ni condition de durée.

Pour en savoir plus

Dans la guerre des prix qui fait rage sur le marché du forfait mobile, RED by SFR part une nouvelle fois à l’offensive avec son offre Big RED. En effet, en temps normal, l’opérateur propose un forfait mobile sans engagement de 60 Go pour 12 euros mensuels. Dès ce soir, et jusqu’à jeudi 4 juin, pour le même prix, vous obtiendrez une enveloppe 4G colossale de 100 Go. De quoi répondre sans problème à la majorité de vos usages, qu’ils soient bénins comme une simple navigation Internet, ou gourmands tels que le visionnage d’une série en streaming.

Pour le reste, le forfait RED by SFR ne change pas. Vous avez donc toujours accès aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France, ainsi que vers les DOM et l’Union européenne. De même, vous bénéficiez d’une couverture 4G de 8 Go au sein de l’Europe, histoire de garder le contact avec ses proches lors d’un déplacement.

Forfait sans engagement, l’offre Big RED ne verra pas son prix doubler au bout d’un ou deux ans. Qui plus est, vous avez la possibilité d’ajouter de nombreuses options, comme les appels illimités vers les fixes et les mobiles en Amérique du Nord ou le double appel, pour quelques euros supplémentaires. En revanche, l’option internationale qui permet de passer de 8 à 15 Go depuis l’UE, les DOM, la Suisse, Andorre, et l’Amérique du Nord n’est pas compatible avec ce forfait. Dernier avantage, et de taille : cette offre limitée se destine à tous les utilisateurs, qu’ils soient nouveaux clients ou déjà abonnés à un forfait RED by SFR.

Sachez enfin qu’il faut rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle SIM triple découpe. La livraison de votre nouvelle carte ne devrait pas excéder les quelques jours. Enfin, le changement d’opérateur se fait sans coupure et il est possible de conserver gratuitement votre numéro de téléphone mobile en fournissant simplement le code RIO de votre ligne.

Les meilleurs forfaits sans engagement Prixtel - Le complet 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 5 Go - 50 Go 4,99€ 9,99€ Découvrir Réseau Orange Débit descendant moyen: 57 Mb/s Débit montant moyen: 13 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 87% Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, De 5Go à 7.5Go/mois Options Forfait ajustable Pendant 1 an BID RED Forfait mobile 4G - 100 Go 6 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 100 Go 12€ 20€ Découvrir Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Options 15 Go depuis l'Europe + USA/Canada (+5€/mois)

eSIM Montre Connectée (+5€/mois) Cdiscount Mobile L’immanquable - 40 Go 4 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 2,99€ 13,99€ Découvrir Réseau Bouygues Telecom Débit descendant moyen: 45 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Réseau Orange Débit descendant moyen: 57 Mb/s Débit montant moyen: 13 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 87% Réseau SFR Débit descendant moyen: 42 Mb/s Débit montant moyen: 10 Mb/s Couverture 4G Population: 99% Couverture 4G Territoire: 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 3Go/mois Pendant 6 mois Tous les forfaits mobile

French Days 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Les French Days du printemps 2020 se tiennent du 27 mai au 2 juin. 6 jours de promotions durant lesquels nos équipes Bons Plans sont mobilisées pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix. Ce ne sont pas moins de 5 personnes qui vous proposent en direct des « Bons Plans », des sélections par type de produits et chez certains commerçants spécifiques avec des mises à jour régulières.

Comment suivre les French Days ?

Vous avez trois options principales pour suivre les French Days :

Par ailleurs, vous pouvez aussi consulter nos sélections chez Fnac – Darty et Cdiscount ou encore que les meilleures offres smartphones Samsung, TV, ou encore objets connectés.

Le Covid-19 aura-t-il un impact sur les commandes des French Days ?

Entre le déconfinement progressif et l’optimisation des chaînes logistiques pour cet événement, il ne devrait pas y avoir de problème majeur pour honorer les commandes. Certains délais de livraison sont toutefois susceptibles d’être allongés.