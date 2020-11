30 Go à 2,99 € ou 80 Go à 4,99 € : quel forfait mobile en promo choisir ?

Avec les nouvelles offres sans engagement de Cdiscount mobile, pas besoin d'un gros budget pour avoir un bon forfait 4G. Pour moins de 5 euros par mois, vous pouvez avoir aujourd'hui 30 ou 80 Go de data. Faites votre choix !

Si votre budget forfait mobile ne doit pas dépasser les 5 euros par mois, il existe évidemment quelques solutions économiques. Parmi elles, on retrouve aujourd’hui deux offres sans engagement en série limitée chez Cdiscount mobile, avec deux enveloppes 4G différentes selon votre besoin.

Les offres en un clin d’œil

30 Go à 2,99 euros par mois

Le forfait le moins cher chez Cdiscount mobile est très intéressant si vous n’êtes pas un grand consommateur de data. Il inclut une enveloppe 4G de 30 Go pour naviguer tranquillement sur Internet ou écouter en boucle ses playlists Spotify préférées au cours de la journée. Il faudra cependant jongler avec une connexion Wi-Fi au travail ou à la maison pour ne pas dépasser la limite de la consommation mensuelle autorisée.

Même si le contexte actuel ne s’y prête pas, cette offre sans engagement a la particularité de proposer un beau montant de data à l’étranger. Vous aurez droit à 10 Go sur le réseau 4G depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total) pour aller au-delà de la simple consultation de votre itinéraire sur Google Maps et Apple Plan.

Ceci étant dit, on retrouve évidemment le combo classique des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Il y a toutefois des restrictions : 3h maximum par appel dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM.

L’offre est disponible jusqu’au 20 novembre 2020. Le tarif est conservé pendant 6 mois, puis passe à 12,99 euros.

80 Go à 4,99 euros par mois

Le forfait le plus cher, mais tout de même économique, chez Cdiscount mobile est quant à lui plus intéressant si vous n’avez pas souvent accès à un réseau Wi-Fi. Avec ses 80 Go de données 4G accordés tous les mois, vous avez accès à une enveloppe qui couvre pratiquement tous les besoins, en passant de la navigation web au jeu en ligne jusqu’à regarder votre série préférée en streaming. Il sera même possible de faire du partage de connexion si nécessaire.

Il est en revanche un peu moins généreux que le précédent forfait en ce qui concerne la data à l’étranger. Cependant, ce sont tout de même 8 Go qui sont octroyés depuis l’Europe et les DOM (38 destinations au total) afin de ne pas se retrouver coupé du monde lors d’un voyage ou d’un déplacement professionnel.

Encore une fois, les appels, SMS et MMS illimités sont de la partie en France Métrpolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. On retrouve d’ailleurs les mêmes restrictions, à savoir 3h maximum par appel dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM.

L’offre est disponible jusqu’au 20 novembre 2020. Le tarif est conservé pendant 6 mois, puis passe à 16,99 euros.

Les informations complémentaires

Cdiscount mobile est un opérateur mobile virtuel, ou MVNO, raccordé à Orange, SFR et Bouygues Télécom. L’opérateur est attribué automatiquement en fonction du réseau disponible chez vous à l’inscription, ce qui sous-entend à l’adresse de votre domicile.

Vous pouvez d’ores et déjà vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous.

Il faut également savoir que les offres sans engagement de Cdiscount mobile proposent un petit prix pendant une courte période, dans ce cas 6 mois. Par la suite, le prix est largement gonflé. Si ce futur tarif ne vous convient pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre promotionnelle.

Notez enfin qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les autres offres mobile en ce moment disponibles, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour comparer les meilleurs forfaits 4G sans engagement de 2020.