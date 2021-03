Forfait mobile : 20 Go à seulement 9,99 €/mois via une offre sans engagement

Si vous souhaitiez changer de forfait mobile, vous pourrez aujourd'hui regarder du côté de la Poste mobile qui propose une offre plutôt intéressante : 20 Go de données 4G pour 9,99 euros par mois pendant toute la durée de votre abonnement.

Les opérateurs virtuels, ou MVNO, proposent souvent des offres très avantageuses en matière de forfaits mobile afin de se démarquer des opérateurs traditionnels. La Poste mobile dispose actuellement d’une offre plutôt alléchante si vous ne voulez pas craindre une hausse de prix non prévue : un forfait mobile sans engagement de 20 Go à moins de 10 euros par mois.

En bref

La qualité du réseau SFR

Forfait sans engagement avec un prix fixe

20 Go de données 4G + 10 Go en Europe/DOM

Jusqu’au 23 mars 2021, le forfait mobile 20 Go proposé en série limitée par La Poste mobile est actuellement disponible à seulement 9,99 euros par mois. Il est sans engagement et son prix ne double pas au bout d’un an.

Pour en savoir plus 👇

La Poste mobile propose donc un forfait doté d’une enveloppe de 20 Go de données 4G, ce qui vous permettra de profiter d’une connexion Internet hors de votre domicile, bien pratique pour, par exemple, écouter de la musique sur des plateformes de streaming sur votre trajet. En revanche, veillez tout de même à activer votre Wi-Fi à votre retour chez vous pour éviter d’épuiser toutes vos data avant la fin du mois.

D’autant plus que si vous dépassez ces 20 Go, La Poste mobile bloquera totalement l’accès à la data à moins de payer une recharge. En comparaison, certains opérateurs se contentent de seulement réduire le débit si les données 4G sont épuisées avant la fin du mois. Raison de plus pour faire attention à votre consommation !

Et même si le contexte actuel est peu propice aux voyages à l’étranger, sachez quand même que 10 Go seront utilisables depuis l’Europe et les DOM. L’usage sera décompté des 20 Go. On retrouve ensuite, bien sûr, les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM, ainsi que depuis l’Europe.

Enfin, La Poste mobile étant un MVNO, un opérateur sera automatiquement attribué lors de votre inscription. Si d’autres opérateurs virtuels peuvent se connecter à plusieurs opérateurs comme Bouygues, Orange et SFR, La Poste mobile ne se connectera qu’à SFR. Mais pas de panique : SFR assure une très bonne couverture 4G du territoire. Vous pourrez vérifier par vous-mêmes en cas de doute.

Notez aussi que vous devrez débourser 9,90 euros en plus pour recevoir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Et pour garder votre numéro actuel, pensez à récupérer votre numéro RIO en appelant le 31 79.

Comparateur forfaits 4G

