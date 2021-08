Xiaomi Mi TV P1 : jusqu’à 150 € de réduction sur la nouvelle gamme de Smart TV

Annoncés début juin par Xiaomi, les téléviseurs de la gamme Mi TV P1 sont actuellement en promotion sur la boutique en ligne du constructeur. L’occasion d’obtenir une réduction pouvant grimper jusqu’à 150 euros selon le modèle choisi.

Bien connue pour ses smartphones alliant qualité, efficacité et prix abordables, Xiaomi est une marque qui propose aussi de nombreux autres produits Tech. Parmi eux se trouvent les nouvelles Smart TV Mi TV P1, fraichement dévoilées au début de l’été, qui proposent un affichage Ultra HD à des tarifs particulièrement abordables. Et avec la rentrée approchant à grands pas, le constructeur chinois a déjà décidé de baisser le prix des modèles allant de 43 à 55 pouces. De plus, des écouteurs sans fil sont également offerts !

Ce qu’il faut retenir des Xiaomi Mi TV P1

Une dalle LCD 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) 60 Hz

Les compatibilités HDR10+ et Dolby Vision

Smart TV avec Android TV 10

Xiaomi baisse actuellement le prix des modèles 43, 50 et 55 pouces de sa gamme de téléviseurs Xiaomi Mi TV P1. Les prix sont respectivement : 379 euros au lieu de 499 euros (avec ODR + remise 70 euros), 559 euros au lieu de 599 euros (avec 40 euros de remise) et 549 euros au lieu de 699 euros (avec ODR + remise 100 euros).

Une fois l’écran de votre choix mis dans votre panier, vous pourrez découvrir que les écouteurs Mi True Wireless Earphones 2 Basic y ont été ajoutés gratuitement. Un petit cadeau d’une valeur de 49,99 euros qui vous permettra de disposer d’écouteurs sans fil disposant d’une autonomie de 20 heures grâce à leur boîtier de recharge.

Comment profiter de l’ODR ?

En plus des promotions actuelles, Xiaomi propose une offre de remboursement sur deux de ses téléviseurs. Du 16 au 26 août prochain, pour tout achat d’un Xiaomi Mi TV P1 43 ou 55 pouces, vous pourrez récupérer 50 euros sur votre facture. Pour se faire, rien de plus simple, il vous suffit d’acheter l’un des deux téléviseurs concernés par l’offre, et de remplir le bulletin de participation que vous pourrez découvrir à cette adresse.

Si, par la suite, les offres mentionnées dans cet article ne sont plus disponibles, merci de jeter un coup d’oeil aux tableaux ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les différentes tailles pour la Xiaomi Mi TV P1.

La 4K au meilleur prix

Pour ses téléviseurs Mi TV P1, Xiaomi à fait le choix de l’accessibilité en proposant une grille tarifaire parmi les plus basses du marché. Équipés de dalles LCD 4K UHD disposant d’un rétroéclairage LED “Global Dimming”, ces écrans sont aussi compatibles avec les technologies HDR10, voire HDR10+ pour les modèles 50 et 55 pouces, ainsi que Dolby Vision, de quoi proposer des contrastes importants, et donc des couleurs plus nettes.

Côté connectique, ces écrans peuvent compter sur deux ports HDMI 2.0 et, chose étonnante, un port HDMI 2.1 qui permet le support du e-ARC pour vos barres de son. Pour le reste, comptez sur deux ports USB 2.0, un port Ethernet, ainsi que la compatibilité avec le Wi-Fi et le Bluetooth 5.0.

Restez connectés grâce à Android TV

Smart TV oblige, la gamme Mi TV P1 propose une expérience connectée complète. Grâce à l’interface Android TV 10, vous pourrez profiter de nombreuses applications qui devraient tourner sans aucun problème grâce au processeur MediaTek MT9611. Vous pourrez aussi diffuser vos médias sans aucun souci grâce au Chromecast intégré. Sachez enfin que ces trois téléviseurs disposent tous d’une télécommande équipée d’un micro vous permettant de piloter tous vos services à la voix grâce à Google Assistant.

Les meilleures Smart TV du moment

Pour en apprendre plus sur les meilleures Smart TV du moment, vous pouvez toujours aller faire un tour sur le guide que nous leur avons consacré.