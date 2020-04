Moins de 450 € pour ce TV Philips 58″ compatible 4K, HDR et Dolby Vision/Atmos

Vous recherchez un téléviseur abordable, idéalement avec une grande diagonale et compatible avec les principales normes de notre époque ? Voici le TV Philips de 58 pouces (147 cm) qui prend en charge la 4K et tout le reste pour seulement 449 euros sur Electro Dépôt.

Ce n’est pas la qualité de la gamme The One. On ne retrouve pas non plus la fonctionnalité ambilight sur plusieurs côtés. Ce téléviseur Philips se contente tout simplement de l’essentiel, en proposant une grande diagonale et une compatibilité 4K, HDR, Dolby Vision et même Dolby Atmos, pour un prix contenu aujourd’hui.

En bref

Une dalle LCD de 58 pouces

Compatible 4K et tout le tralala

Avec les fonctionnalités d’une Smart TV

Le TV Philips d’une diagonale de 58 pouces (147 cm) est aujourd’hui disponible à seulement 449 euros sur Electro Dépôt.

En cette période de confinement liée au coronavirus (COVID-19), nous vous rappelons que les livraisons sont tout de même assurées partout dans la France, mais au ralenti. Plus d’explications ici.

Pour en savoir plus 👇

À ce prix, on ne retrouve évidemment pas un design aussi premium que la gamme The One du constructeur. Toutefois, le TV abordable de Philips n’a absolument rien de vilain avec sa dalle LCD (rétroéclairage LED) de 58 pouces entourée par de fines bordures noires. Puis, c’est ce qu’il se passe à l’écran qui compte, non ?

Pour cela, ce téléviseur à de quoi surprendre pour son prix contenu en étant compatible avec les principales normes d’affichage vidéo, en passant par la 4K, l’HDR (HDR10, HDR10+ et HDR HLG) ou encore le Dolby Vision. Pour encore plus d’immersion, il est même compatible Dolby Atmos pour un son à 360 degrés. De plus, il est également propulsé par la technologie Pixel Precise Ultra HD pour des mouvements encore plus fluides à l’écran.

Le téléviseur Philips propose ensuite toutes les fonctionnalités d’une Smart TV. Vous pourrez alors accéder à de nombreuses applications, comme Netflix, Prime Video, MyCanal, Molotov ou encore Disney Plus.

En ce qui concerne la connectique, elle est en revanche un peu pauvre avec seulement un port HDMI, un port USB et une prise casque.

Notre guide d’achat

Si votre budget le permet, nous vous invitons enfin à consulter notre guide des meilleures TV 4K HDR en 2020.