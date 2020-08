LG 55B9 : un TV OLED pour moins de 1200 euros chez Cdiscount

L'OLED n'a aucun secret pour LG, qui est la marque référence incontournable en la matière. Si cette technologie fait vite grimper les prix, on peut tout de même s'en sortir pour moins de 1200 euros. C'est le cas du téléviseur 55B9 de la marque coréenne, qui chute à 1169 euros sur Cdiscount.

En matière de téléviseur haut de gamme doté de la technologie OLED, LG a su se démarquer pour monter sur la première marche du podium. Pour bénéficier des contrastes infinis et des couleurs riches permises par l’OLED sans pour autant dépenser plus de 2000 euros, il peut être intéressant de se tourner vers d’anciens modèles un peu moins haut de gamme, mais tout aussi performants. Par exemple, le LG 55B9, qui ne dépasse pas les 1200 euros en promotion sur Cdiscount.

En bref

De l’OLED à prix plus bas

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Interface Web OS

Auparavant affiché à 1399 euros, et parfois à 1290 euros, le téléviseur LG OLED 55B9 passe aujourd’hui à 1169 euros sur Cdiscount.

Pour en savoir plus👇

Pour son TV B9 de 55 pouces, LG a choisi un design minimaliste avec des bordures fines qui se font vite oublier. L’appareil se fondra aisément dans le décor, surtout s’il est accroché au mur : on ne verra que les images qu’il diffuse. Et la qualité de ces dernières ne fera pas défaut. L’OLED assurera en effet des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs riches. Bref, une expérience presque comme au cinéma.

Contrairement aux C9 et CX, modèles plus récents et performants, le TV 55B9 embarque le processeur d’image d’ancienne génération, l’Alpha 7 Gen 2. Ce processeur est assisté d’une intelligence artificielle, LG ThinQ, comme les autres références précédemment citées. Ce téléviseur fournit également une excellente définition grâce à sa compatibilité 4K HDR, ainsi que HLG et Dolby Vision. Côté audio, l’immersion grâce à un son clair et vaste est assurée par le Dolby Atmos. On a donc ici un combo plutôt efficace pour profiter de tous vos films et vos programmes préférés.

La compatibilité G-Sync intéressera grandement les joueurs, de même qu’un très faible input lag. Le TV est effectivement équipé de ports HDMI 2.1, qui autorisent le taux de rafraîchissement variable (ou VRR) afin de combattre les phénomènes de tearing lors de vos sessions.

Comme d’autres téléviseurs de la marque coréenne, le 55B9 tourne sous Web OS, une référence en matière de système d’exploitation fluide. Il vous permettra d’accéder aux applications immanquables comme Netflix, Amazon Prime Video, Spotify et Deezer. Enfin, le TV est aussi compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôle vocal.

Notre guide d’achat

Afin de découvrir d’autres modèles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures TV 4K HDR de 55 pouces en 2020.