Profitez de l’Ambilight et de la 4K avec ce TV Philips en promotion à 500 euros

Technologie propre à Philips, l'Ambilight ne fait qu'agrémenter les contenus diffusés par le TV. Le TV Philips 55PUS7855 ne fait pas exception. Il bénéficie d'ailleurs d'une réduction de 200 euros sur son prix d'origine de 699 euros : vous pourrez donc l'acquérir à 499 euros à la Fnac.

C’est un atout plutôt gagdet, mais l’Ambilight, une technologie propre à Philips, apporte toujours une petite touche en plus lors des sessions cinéma à la maison. Avec son halo lumineux, sa définition 4K UHD et sa dalle de 55 pouces confortable, le TV Philips 55PUS7855 ne manque pas d’atouts, et ce, sans faire exploser l’addition, puisque une promotion le fait actuellement chuter de 200 euros à l’occasion de la Black Week.

En bref

TV 4K, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

L’Ambilight sur trois côtés

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Auparavant proposé à 699 euros, le TV Philips 55PUS7855 est proposée par la marque à 499 euros à la Fnac.

Pour en savoir plus 👇

Le TV Philips 55PUS7855 propose une diagonale de 55 pouces, soit 139 centimètres. Il offre un design élégant et moderne avec des bordures d’écran fines. Il a l’avantage d’intégrer la technologie Ambilight sur trois côtés : cette spécialité de Philips donne artificiellement davantage de profondeur à l’image grâce à un halo lumineux diffusé sur le mur tout autour du téléviseur et qui s’adapte aux couleurs du programme visionné. Certains trouveront cela plutôt gadget, mais l’immersion sera d’autant plus satisfaisante, surtout lors du visionnage de films, comme au cinéma.

Grâce au processeur Philips P5, le téléviseur propose l’upscaling en 4K pour un rendu des images encore plus optimisé. Il est également compatible avec les meilleures normes vidéo que sont le Dolby Vision et l’HDR10+, couplées au son immersif permis par le Dolby Atmos. La qualité d’image sera excellente, et malgré sa simple dalle LED, le TV affichera des couleurs riches et des contrastes bien nets.

Toutefois, ce TV Philips 55PUS7855 ne dispose pas d’Android TV puisqu’il s’agit là d’un ancien modèle, embarquant l’ancien système d’exploitation Saphi. Vous pourrez tout de même accéder à des applications immanquables comme Netflix, Prime Video ou Youtube, mais pas Disney+, par exemple. Pour pallier les manques de l’interface, vous pourrez toujours miser sur un boîtier multimédia comme le Nvidia Shield TV ou l’Apple TV 4K. Le téléviseur est aussi compatible avec les assistants Google et Amazon Alexa, autorisant ainsi les commandes vocales.

