Windows 10 : comment réinitialiser ses paramètres réseau

Si votre ordinateur a des problèmes de connexion, il se peut que, plutôt que le problème vienne de votre box, il vienne de l'ordinateur lui même. Heureusement, Windows 10 propose un système pour remettre à zéro les paramètres réseau de votre PC.

Une connexion très lente ou inexistante et on peut vite se tourner vers la box internet qui pourrait être défectueux. Mais si c’était plutôt votre ordinateur le problème ? Si internet fonctionne sans problème sur les autres appareils de votre foyer, il faut se pencher sur votre PC.

Microsoft a implanté une technique assez simple pour régler certains problèmes de connexion de votre ordinateur sous Windows 10 : réinitialiser les paramètres réseau. Au cas où un logiciel malveillant ou une mauvaise manipulation ait mis le bazar dans vos réglages, cette solution sera la plus efficace.

Réinitialiser les paramètres réseau de Windows 10

Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres Windows, accessibles depuis le Menu Démarrer en cliquant sur la roue. Ensuite, ouvrez la catégorie Réseau et internet.

Dans ce menu, vous trouverez plusieurs réglages liés à la connexion de votre PC, d’un classique changement de connexion Wi-Fi à ce qui nous intéresse et qui est bien plus radical : la Réinitialisation du réseau. Cliquez dessus en bas de la page pour continuer.

Windows va ensuite s’assurer et vous demander de confirmer cette manipulation en vous rappelant ce qu’il va faire. Le système va désinstaller et réinstaller les pilotes des cartes réseau et remettre à zéro les paramètres. Confirmez votre choix en cliquant sur Réinitialiser maintenant puis sur Oui pour la dernière demande de confirmation.

Dès lors, votre ordinateur ne sera plus du tout connecté à internet et un message vous expliquera que le PC redémarrera dans 5 minutes. Si vous n’avez rien d’important qui tourne, vous pouvez le redémarrer immédiatement.

Au redémarrage de votre PC, les réglages réseau auront été remis à zéro et les pilotes réinstallés. Vous devrez sûrement vous reconnecter à votre Wi-Fi et reconfigurer certains logiciels comme votre VPN.

Au final, si tout s’est bien passé, vous ne devriez plus avoir de problèmes de connexion sur votre ordinateur !