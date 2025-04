Ce nouvel outil vous permet de mesurer votre exposition aux ondes

L’Agence nationale des Radiofréquences (ANFR) propose un nouvel outil permettant d’estimer la quantité d’ondes auxquels les utilisateurs pourraient être exposés.

L’exposition aux ondes mobiles reste un sujet d’inquiétude malgré une récente étude de l’OMS ayant conclu à l’absence de lien avéré entre ces ondes et une augmentation du risque de cancer du cerveau.

Toutefois, certains organismes gouvernementaux, à l’image de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) préconise tout de même de rester vigilant face aux ondes que peuvent absorber le corps humain en surveillant notamment leur DAS (Débit d’Absorption spécifique).

On apprend aujourd’hui via GNT que l’Agence nationale des fréquences (ANFR) vient de dévoiler une nouvelle carte permettant aux personnes les plus soucieuses d’estimer les ondes auxquelles ils pourraient être confrontés.

Une carte interactive

Disponible sur cartoradio.fr, cette carte permet en entrant son adresse postale de visualiser les ondes extérieures émises par des stations fixes comme celles liées à la radio, le Wi-Fi et bien sûr la téléphonie mobile. Cet outil permet de connaître les valeurs limites d’expositions pour la téléphonie mobile et de vérifier que celles-ci ne sont pas dépassées.

Visualisation des ondes émises dans la ville de Lyon. // Source : Capture d’écran pour Frandroid

L’ANFR indique toutefois qu’il ne s’agit là que d’estimations réalisées sur la base de points fixes et actualisées tous les mois. L’agence précise que seule des mesures faites sur place peuvent donner une exposition réelle.

Sur son site, l’ANFR précise également qu’elle n’est pas compétente en matière de biologie ou de santé pour estimer le risque encouru par ces expositions et invite les utilisateurs à se tourner vers l’Anses. C’est cette dernière qui recommandait par exemple en 2019 aux usagers de maintenir une certaine distance avec leur smartphone et ne de pas les laisser trop près de leur corps.