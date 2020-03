Molotov : près de 50 chaînes sont gratuites pendant le confinement

Molotov réagit à son tour et offre l'accès à près de 50 chaînes habituellement payantes pendant la période de confinement.

Alors que Canal+ vient de perdre son autorisation de diffuser gratuitement ses émissions en raison d’une plainte de TF1 et M6, c’est au tour du service Molotov de proposer du contenu gratuit pendant la période du confinement.

Le service de télévision OTT annonce offrir près de 50 chaînes gratuitement à tous les utilisateurs.

Molotov Télécharger gratuitement

Grande variété de chaînes offertes

Alors que la plupart des opérateurs offrent seulement un accès à quelques chaînes, et essentiellement les chaînes jeunesse, Molotov offre un catalogue plus large et varié.

On retrouve ainsi des chaînes généralistes comme RTL9 ou Paris Première, des chaînes cinéma comme TCM Cinéma, des chaînes musicales comme M6 Music et MTV ou encore les chaînes d’information internationales comme CNN, particulièrement importantes en ce moment.

Évidemment le bouquet jeunesse est aussi de la partie avec Nickelodeon, Toonami, Cartoon Network ou encore Adult Swim.

Une rubrique spéciale Coronavirus

Molotov en profite pour indiquer la création d’une rubrique spéciale Coronavirus sur le service qui va regrouper les émissions des chaînes qui parlent du sujet. Le but est de pouvoir avoir accès plus facilement aux informations données à la télévision sur l’évolution de la pandémie.

Pour découvrir d’autres services offrant du contenu gratuit pendant cette période, n’hésitez pas à consulter notre dossier dédié.