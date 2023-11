Il n’est plus possible de s’inscrire à ChatGPT Plus, voici pourquoi

Pour le moment, ChatGPT Plus n'est plus disponible. Le co-fondateur d'OpenAI a pris la parole pour donner quelques explications.

Si vous vous voulez inscrire sur ChatGPT Plus, c’est impossible. Ce n’est pas vous, c’est Open AI qui l’a décidé. En effet, les inscriptions au service ChatGPT Plus sont suspendues pour le moment. Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a expliqué que cette décision a été prise après un pic de demandes suite à leur première conférence de développement, l’OpenAI DevDay. Pour l’instant, Sam Altman n’a pas précisé quand les inscriptions reprendront. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur une liste d’attente et seront prévenues par e-mail quand les inscriptions rouvriront.

Précisons aussi que le 8 novembre, ChatGPT Plus a connu une importante panne. Au départ, on pensait que c’était à cause de sa popularité, mais il s’est avéré que c’était dû à une attaque DDoS. Le chatbot était saturé par des hackers pro-russes déterminés à mettre en panne le service.

À quoi sert ChatGPT Plus ?

ChatGPT Plus, lancé en février 2023 à 20 dollars par mois, propose plusieurs avantages. Les abonnés profitent de réponses plus rapides, d’un accès prioritaire aux nouveautés et d’une utilisation continue même aux heures de pointe. Le gros plus de ce service est l’accès exclusif au modèle de langage GPT-4, une version améliorée de l’algorithme de génération de texte d’OpenAI. Il y a aussi bien d’autres fonctionnalités comme l’accès à Dall-E 3 pour générer des images.

ChatGPT Télécharger gratuitement