Affaire OpenAI – Sam Altman : pensez-vous que l’IA peut être un « danger pour l’humanité » ?

L'affaire du licenciement puis du retour de Sam Altman à la tête d'OpenAI (ChatGPT) met en lumière un débat philosophique : l'IA peut-elle être un danger pour l'humanité ? Dites-nous cela dans notre sondage de la semaine.

Quelle semaine pour OpenAI (le créateur de ChatGPT) et surtout pour son cofondateur Sam Altman ! Ce dernier a été débouté de l’entreprise par le conseil d’administration… qui a très rapidement regretté cette décision. En un weekend, l’ambitieuse firme se voyait plongée dans une situation chaotique.

Dans la foulée, la quasi-totalité des employés d’OpenAI a apporté son soutien à Sam Altman qui s’était grandement rapproché de Microsoft venu le courtiser. Finalement, le cofondateur est revenu prendre les rênes de l’entreprise, mais cette affaire rocambolesque laissera forcément des traces. Elle a sévèrement encorné l’image de marque de la boîte tant le manque de professionnalisme a paru flagrant.

Toutefois, la raison du licenciement (finalement avorté) de Sam Altman semble se dessiner. Plusieurs chercheurs d’OpenAI auraient manifesté leur inquiétude quant aux importants progrès réalisés par l’entreprise sur l’intelligence artificielle. Au point où celle-ci serait un potentiel « danger pour l’humanité ».

Le cœur de l’histoire

Au cœur des préoccupations, on trouverait le projet Q* qui aboutirait sur un bond gigantesque dans le développement de l’IA. OpenAI se serait en effet rapproché du stage d’Artificial General Intelligence (AGI). À ce niveau, l’IA générative est censée pouvoir réaliser des tâches d’une très grande complexité avec plus d’efficacité qu’un humain. Une perspective trop dangereuse pour certains membres du conseil d’administration. Or, Sam Altman a toujours assumé le fait de donner peu de crédit à ce courant de pensée.

Notez d’ailleurs que son remplaçant temporaire aux manettes d’OpenAI, Emmett Shear, avait déjà expliqué qu’il voyait l’IA comme une bombe capable de détruire l’univers. On n’était donc clairement pas sur le même genre de profil.

Quel est votre avis sur la question ?

Cette affaire autour d’OpenAI a donc au moins eu le mérite de remettre la lumière sur ce questionnement philosophique. L’IA peut-elle être perçue comme un danger pour l’humanité ? Vaste sujet. Pour nous faire une petite idée de ce que pense notre lectorat, nous nous tournons vers vous pour connaître votre point de vue sur cette problématique.

Le sujet étant complexe, il mérite sans doute que vous puissiez développer votre avis. N’hésitez donc pas à profiter de l’espace commentaires pour étayer vos arguments. Comme d’habitude, nous vous prions de bien vouloir maintenir des conversations courtoises et bienveillantes.

