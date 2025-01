DeepSeek : les PC Copilot+ auront bientôt droit à l’une des meilleures IA du marché

Microsoft accélère l’intégration de l’IA locale sur ses PC Copilot+ en annonçant des versions optimisées des modèles DeepSeek R1, spécialement conçues pour les NPU (unités de traitement neuronales).

DeepSeek // Source : Frandroid

Microsoft vient d’annoncer que des modèles spéciaux dérivés de DeepSeek R1 seront d’abord disponibles sur les appareils équipés de Snapdragon X, puis sur ceux dotés de processeurs Intel Lunar Lake et AMD Ryzen AI 9. Le premier modèle proposé, DeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B, sera accessible via le Microsoft AI Toolkit, une extension pour Visual Studio Code. Les développeurs pourront l’expérimenter localement grâce à Playground, un outil de test intégré.

Des versions plus puissantes (7B et 14B) suivront ultérieurement. Ces modèles exploitent pleinement les NPU des PC Copilot+, qui doivent disposer d’au moins 16 Go de RAM, 256 Go de stockage et une NPU capable de fournir 40 TOPS. Certains ordinateurs récents, mais sous-dimensionnés, ne pourront donc pas les exécuter en local.

Une disponibilité étendue, malgré les polémiques

Dans un billet de blog, Microsoft explique avoir optimisé DeepSeek R1 pour un fonctionnement économe en ressources, via deux innovations : une architecture à fenêtre glissante accélérant le traitement des requêtes et une quantification en 4 bits (QuaRot) pour réduire l’empreinte mémoire. L’entreprise souligne aussi l’utilisation du Windows Copilot Runtime, permettant une scalabilité sur l’écosystème Windows via le format ONNX QDQ.

Outre le déploiement local, Microsoft propose DeepSeek R1 dans le cloud via Azure AI Foundry, une plateforme destinée aux entreprises soucieuses de sécurité et de conformité. Cette double approche (locale et cloud) vise à répondre à des besoins variés, des applications grand public aux solutions professionnelles.

Cette annonce survient dans un contexte tendu : OpenAI accuse DeepSeek d’avoir utilisé du code propriétaire pour entraîner ses modèles, développés pour moins de 10 millions de dollars, contre des milliards pour les IA américaines. Microsoft, tout en menant une enquête interne sur ces allégations, poursuit sa collaboration avec DeepSeek. La firme de Redmond justifie ce choix par les performances et le coût avantageux des modèles R1.

Pour tester DeepSeek R1, les utilisateurs de PC Copilot+ devront installer l’extension AI Toolkit dans VS Code, télécharger le modèle depuis le catalogue, puis l’exécuter via Playground. Aucun délai précis n’a été communiqué pour les variantes 7B et 14B, ni pour les conclusions de l’enquête sur les pratiques de DeepSeek.