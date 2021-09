iOS 15 : comment remettre la barre d’adresses en haut sur Safari ?

Si vous passez sur iOS 15 et que vous n'avez jamais vu de captures d'écran du nouveau Safari pour iPhone, vous allez subir un choc visuel et fonctionnel la première fois que vous allez ouvrir cette application. Heureusement, il est possible de rétablir l'ancienne interface.

Sur iOS 15, Apple a déplacé la barre d’adresses Safari en bas de l’écran : cette barre contient les mêmes éléments visuels qu’avant (le bouton aA, l’URL et un bouton recharger), mais elle est, par défaut, ancrée au-dessus de la barre d’outils standard inférieure. D’ailleurs, elle est également différente de la conception précédente à onglet unique où une seule barre d’adresse était affichée. On peut désormais passer d’un onglet à l’autre sur le côté gauche.

Le fait de placer cette barre sur le bas de l’écran est une première sur iOS, Apple souhaite rendre la navigation sur le Web plus pratique sur iPhone puisque les commandes clés sont désormais à portée des doigts. Ce qui s’avère pratique, surtout sur l’énorme iPhone 13 Pro Max.

Il faut un peu de temps pour s’y habituer, néanmoins Apple propose de modifier l’affichage afin de revenir à l’interface d’iOS 14.

Comment changer le positionnement de la barre d’adresse dans Safari ?

Rendez-vous dans Réglages puis Safari. Vous aurez ensuite deux options, Barre d’onglets et Onglet unique, choisissez la seconde.

C’est pratique si vous n’aimez pas le nouveau look du navigateur officiel d’iOS 15, vous pourrez toujours revenir sur la nouvelle interface lorsque vous serez prêt pour ce changement.