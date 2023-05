Mots de passe piraté : arrêtez d’utiliser des termes issus de Star Wars et du foot

L'entreprise de cybersécurité Specops Software a publié une analyse interne sur plus de 800 millions de mots de passe piratés. Si la plupart sont malgré tout longs et complexes, on retrouve aussi beaucoup de mots-clés trop simples, dont bon nombre viennent de Star Wars et du monde du football.

Certaines thématiques semblent plus à risque que d’autres. Les 3 et 6 mai derniers, l’entreprise de cybersécurité Specops Software a publié un baromètre des mots de passe les plus piratés en ligne.

La firme a analysé plus de 800 millions de mots de passe compromis, notamment dans le cadre de ses activités de protection informatique pour des entreprises. Et, surprise : plus de 80 % correspondaient pourtant aux exigences de longueur et de complexité des principales institutions de cybersécurité.

Toutefois, les termes les plus simples sont encore nombreux et restent les plus vulnérables et certains mots-clés liés à deux passions très communes sont omniprésents dans la liste.

Qwerty, password et motdepasse

La simplicité reste le principal talon d’Achille des mots de passe piratés. Selon Specops Software, « qwerty » reste le mot de passe compromis le plus commun. De même, près de 19 % ne contenaient que des lettres en minuscule.

L’entreprise de cybersécurité donne d’ailleurs la liste des mots de passe basiques les plus piratés. Bien que moins utilisés aujourd’hui du fait des exigences de création de mots de passe de nombreux sites, ils sont encore visés par les hackers « qui ciblent le maillon le plus faible ».

On retrouve ainsi les termes « admin », « welcome », « password » ou encore « p@ssw0rd » et ses dérivés.

De même, les termes français les plus communs sont également très nombreux à être utilisés : « cava », « entre » et « merci » sont les plus couramment piratés dans cette catégorie. Sans oublier le bon vieux « motdepasse », qui reste 6e du classement.

De vieux fans de football très concernés

Parmi ces mots de passe les plus simples, une thématique se dégage notamment : les mots-clés relatifs au football. Au-delà des classiques « soccer » (140 000 mentions) et « football », on retrouve aussi le stade londonien de « wembley » dans le top 10 de cette catégorie.

Surtout, ce sont les joueurs de légende qui apparaissent régulièrement dans la liste. Specops Software a même listé les noms les plus utilisés. Voici les 10 premiers :

Lato Carlos Kane Didi Villa Henry Hagi Milla Xavi Rossi

Certains termes donnent d’ailleurs des indices sur l’âge des internautes utilisant ces mots de passe. Grzegorz Lato, ancien attaquant polonais des années 60-70, truste largement le podium avec plus de 174 000 mentions. À l’inverse, Messi et Ronaldo sont respectivement 14e et 18e.

Que la force de votre mot de passe soit avec vous

Méfiez-vous toutefois d’être goguenard derrière votre écran, puisqu’une autre thématique très appréciée des fans de pop culture est omniprésente dans la liste des mots de passe piratés : l’univers de Star Wars.

L’entreprise de cybersécurité a répertorié de nombreux mots de passe piratés faisant référence à la saga de science-fiction. En voici les 10 principaux mots de passe piratés :

yoda (37 000 fois) starwars (22 000 fois) ewok (17 000 fois) hansolo darthvader bobafett darthmaul grogu obiwankenobi lukeskywalker

Les fans de foot et de Star Wars auraient donc une moins bonne hygiène informatique que les autres ? Ne tirons pas non plus de conclusions hâtives : ces deux thématiques sont les passions de centaines de millions de personnes dans le monde, ce qui augmente forcément leur présence dans ce type de listes.

Quelle que soit votre passion, c’est la simplicité qui augmente votre risque d’être piraté. Privilégiez donc plutôt des mots de passe longs et complexes que le nom de l’icône de vos rêves.

