HP présente son Dragonfly Pro avec une version Chromebook boostée

Nombreuses sont les annonces d'ordinateurs portables au CES 2023 qui se tient ces jours-ci. HP n'est pas en reste avec plusieurs annonces, dont le HP Dragonfly Pro : un ordinateur portable léger et dédié au multitâche, avec même une déclinaison Chromebook.

Jusqu’au 8 janvier se déroule le CES 2023 à Las Vegas et tous les grands fabricants y sont présents, dont HP. La marque y annonce le HP Dragonfly Pro, un ordinateur portable qu’elle veut vendre aux freelances.

Le HP Dragonfly Pro est-il réellement dédié à la productivité ?

Au regard de la fiche technique de ce nouveau PC portable HP, on peut se poser la question de la cible visée par HP. Tout d’abord, le système d’exploitation est Windows 11 Famille et non la version Pro. Du côté de l’écran, on a droit à une dalle IPS de 14 pouces en définition Full HD (1920 par 1080 pixels), soit un ratio 16:9. Ce dernier est parfait pour la lecture de contenus, mais on trouve mieux pour la productivité, comme un format 3:2.

Quoi qu’il en soit, cet écran est tactile, anti reflet, Corning Gorilla Glass, couvre 100 % du sRGB et a une luminosité maximale de 400 cd/m². Au final, le HP Dragonfly Pro a un ratio corps/écran de 86,50 %.

Quant à la connectique, on trouve deux ports USB-C compatibles Power Delivery et DisplayPort ainsi qu’un port USB-C dit « SuperSpeed » pour la recharge. Pour la connectivité, il s’agit de Wi-Fi 6E et de Bluetooth 5.2.

Du Ryzen 7 et jusqu’à 32 Go de RAM

Parmi les composants, on trouve un processeur AMD Ryzen 7 7736u couplé à une puce graphique Radeon Graphics. Ils sont complétés par 16 ou 32 Go de RAM ainsi que 512 Go ou 1 To de stockage en SSD NVMe.

Tout cela est alimenté par une batterie de 64,6 Wh qu’on recharge à une puissance maximale de 96 W en USB-C pour récupérer au maximum 50 % de batterie en 30 minutes. Selon HP, cela permet de tenir 16 heures en usage classique ou en lecture de vidéo et jusqu’à 12 heures en streaming vidéo. Avec cette batterie, on arrive à un poids de 1,6 kg pour une épaisseur de 1,8 cm. De quoi emporter le HP Dragonfly Pro un peu partout, c’est d’ailleurs la promesse de son constructeur.

Une version Chromebook avec un écran vraiment lumineux

HP a aussi conçu une version Chromebook de son Dragonfly Pro et s’il y a quelques similitudes, certaines différences sont grandes. Le processeur est un Intel Core i5 de 12 ᵉ génération couplé à une puce graphique Intel UHD Graphics. On trouve également 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Ce qui change vraiment, c’est l’écran : une dalle LCD de 14 pouces avec une définition de 2560 par 1600 pixels, tactile par ailleurs. Là où HP veut faire fort, c’est sur la luminosité : elle peut monter à 1200 cd/m², ce qui devrait permettre de lire même en plein soleil. L’audio est aussi plus soigné que sur la version PC, avec quatre haut-parleurs développés par Bang & Olufsen.

Prix et disponibilité du HP Dragonfly Pro

Dans son communiqué, la marque indique que le Dragonfly Pro sera vendu à partir du printemps, tout comme sa version Chromebook. Pour le moment, aucun prix n’a été annoncé.

