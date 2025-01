Cet accessoire Belkin transforme votre iPhone en un vrai-faux appareil photo

Comme à son habitude, le CES de Las Vegas déborde d’accessoires pour smartphones en tout genre, plus ou moins utiles. Sur ce secteur, Belkin frappe fort avec une palanquée de batteries externes et de gadgets, dont un devrait plaire aux créateurs et créatrices de contenu.

Le PowerGrip de Belkin // Crédit : Belkin

Si vous avez déjà filmé à l’iPhone en vous plaignant de la mauvaise ergonomie de l’appareil, Belkin a une surprise pour vous. Le célèbre fabricant américain d’accessoire vient de dévoiler son PowerGrip, un accessoire qui transforme votre iPhone en véritable as de la vidéo.

Comme l’explique MacRumors, le PowerGrip n’est rien d’autre qu’une batterie externe pouvant charger un iPhone via USB-C ou induction. Mais la vraie ingéniosité de l’accessoire réside dans sa forme.

Une poignée photo pour iPhone

Imitant la poignée d’un véritable appareil photo, le gadget se clipse au dos d’un iPhone grâce à la technologie MagSafe et permet de filmer ou de prendre des photos avec une bien meilleure préhension qu’en tenant simplement le smartphone.

L’accessoire sera disponible en plein de couleurs différentes // Crédit : Belkin

Petit bonus, l’accessoire est également doté d’un bouton déclencheur pour l’appareil photo et d’un écran LED indiquant la charge restante de la batterie. Cette dernière embarque d’ailleurs 10 000 mAh de capacité pour vous permettre de filmer jusqu’à plus soif. Le câble USB rétractable peut aussi charger un second appareil, mais, malheureusement, Belkin ne précise pas la puissance de charge offerte par ce dernier.

Un « Creator Kit » pour vous filmer sans peine

Histoire de ne pas s’arrêter là, Belkin a également présenté son kit d’outils « Stage Creator » qui permet à celles et ceux qui produisent des vidéos de s’équiper facilement avec un tas d’accessoires utiles. Le kit comprend un trépied (jusqu’à 1,7 m) avec attache MagSafe, deux micros à clip avec une portée de 100 m et une autonomie annoncée de plus de 5 heures et un récepteur pour bien synchroniser tout ça.

Le Stage Creator Kit et tous ses accessoires // Crédit: Belkin

Pour encore plus d’efficacité, Belkin conseille également de mixer tout ça avec son fameux support rotatif avec détection de mouvement pour réaliser des vidéos simplement « sans avoir besoin de toute une équipe technique ».

Pas encore de prix annoncés

Tristement, si Belkin a promis que le PowerGrip et le kit « Stage Creator » seront disponibles à partir de mai 2025, aucun des deux produits n’a été gratifié d’un prix quelconque. Belkin étant rarement l’accessoiriste le plus bon marché, il faudra sans doute s’attendre à une addition un peu salée. Pour information, le support MagSafe avec détection de mouvement coûte entre 150 et 200 € à lui seul.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs accessoires MagSafe pour iPhone en 2024 ?

En attendant, le fabricant a aussi annoncé tout un tas de batteries externes plus classiques et de chargeurs compacts au nitrure de gallium qui seront vendus entre 20 et 50 €.