Caméras cachées, écrans enroulables : les smartphones réservent des surprises au CES 2020

Le CES 2020 n'est pas le salon des smartphones. Pour autant, certains constructeurs nous ont fait de belles surprises, et quelques concepts viennent nous indiquer en avance les tendances à venir du MWC.

Le Consumer Electronic Show n’a jamais été le salon des smartphones. Bien qu’ils soient présents dans les allées, on leur préfère plutôt les téléviseurs et PC, et les marques attendent surtout le salon Mobile World Congress quelques semaines plus tard.

Pourtant, cela ne veut pas dire que nous n’avons pas le droit à quelques annonces sympathiques et étonnantes dans les allées du show. Et bien sûr, celles-ci ont parfois l’allure de teaser pour les annonces à venir au MWC.

On reste discrets

L’ouverture du show n’était pourtant pas forcément très reluisante. Quelques heures auparavant, Samsung officialisait ses Galaxy Note 10 Lite et S10 Lite, qui sont présents dans les allées du salon. Nombreuses sont les personnes à s’être demandé leur rôle dans la stratégie du constructeur coréen, ces derniers semblant quelque peu itératifs… mais nous en jugerons bien mieux après les avoir testés bien sûr.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en 2020 -...

En l’absence des concurrents majeurs, les autres marques ont le droit à un peu plus de lumière. TCL, le gigantesque acteur chinois produisant souvent des smartphones pour d’autres marques sous son égide (Blackberry notamment) veut se lancer de lui-même. Il a ainsi présenté les TCL 10L, TCL 10 Pro et TCL 10 5G que nous avons pu prendre en main. Son grand atout ? Proposer un smartphone 5G sous la barre des 500 dollars.

Et ces petits acteurs peuvent aussi être du côté matériel. Ainsi, MediaTek profite de l’absence de Qualcomm pour dévoiler son Dimensity 800. Là encore, la star est la 5G, puisque cette puce de milieu de gamme veut se frotter aux Snapdragon 765 pour apporter la nouvelle technologie réseau sur un segment plus compétitif.

Enfin, si les smartphones en eux-mêmes ne sont pas forcément très présents, les accessoiristes s’en donnent à cœur joie. Le plus remarqué ne fut autre que Razer qui, avec sa manette Kishi pour mobile, se tient prêt à accompagner le cloud gaming.

Ce qu’on veut, c’est du rêve

Si le CES n’est pas forcément le salon des annonces, il est le salon des concepts. OnePlus nous l’avait promis et l’a fait : il a présenté un nouveau concept de smartphone.

Voici le OnePlus Concept One, le téléphone ayant une caméra… invisible. Enfin, presque… Les capteurs sont recouverts d’un verre électrochrome qui peut changer de couleur pour devenir totalement opaque. Si tout cela se remarque surtout sur le design, OnePlus avance qu’il aura aussi un impact sur la qualité photo, et que cette technologie sera utilisée par le constructeur à l’avenir. On a hâte de la voir en application dans un produit commercialisé auprès du grand public pour pouvoir établir son intérêt.

Mais le CES, c’est aussi une réunion entre professionnels du secteur. La rumeur veut que Samsung ait fait la démonstration de son smartphone à écran enroulable, qui pourrait donc être plus près d’une éventuelle sortie que ce que l’on imaginait jusqu’alors.

Au CES donc, pas forcément d’annonces grandiloquentes pour nos smartphones… mais des perspectives d’évolution qui nous font saliver en attendant le Mobile World Congress 2020.