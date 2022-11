GeForce RTX 4090 : quelle alimentation pour tenir le choc ?

La toute récente GeForce RTX 4090 est le modèle le plus puissant de GPU chez Nvidia. Or, une carte graphique aussi puissante a naturellement besoin d’un apport énergétique conséquent… Quelle alimentation PC choisir si vous investissez dans une RTX 4090 ?

Sortie le 12 octobre, la GeForce RTX 4090 est le nouveau monstre de puissance de Nividia, que l’on pourrait comparer à un flagship dans le monde des smartphones. Ce GPU hors norme permet à la marque de démontrer tout ce dont elle est capable. En raison de son prix, elle se destine surtout aux professionnels qui ont besoin d’une puissance graphique très élevée. Si c’est votre cas, il vous faudra peut-être investir dans une nouvelle alimentation pour votre PC. Laquelle choisir ?

Quelle alimentation pour la GeForce RTX 4090 ?

Le TDP annoncé par Nvidia pour la RTX 4090 est de 450 W. Lors de nos tests, nous avons effectivement mesuré une consommation maximale de 434 W. Avant sa sortie, la 4090 et sa future consommation faisaient peur… elle reste finalement plutôt contenue. Ainsi, la puissance d’alimentation recommandée est de 850 W. Par sécurité, et si vous voulez avoir de la marge pour installer divers composants et voir sur le long terme, nous vous recommandons plutôt d’opter pour une alimentation de 1000 W.

Qu’en est-il de ces fameux problèmes de surchauffe ? Pour être reliée à l’alimentation, la RTX 4090 possède un connecteur en PCIe 5, le PCI Express 12VHPWR. Celui-ci, introduit avec la série 3000, est muni de 16 broches et peut délivrer jusqu’à 600 W. Mais grâce à l’adaptateur fourni, vous pouvez aussi connecter jusqu’à quatre câbles PCIe classiques à 8 broches. Chaque connecteur à huit broches peut supporter 150 watts, vous devrez donc utiliser au moins trois connecteurs.

C’est bien le PCI Express 12VHPWR qui a rencontré quelques soucis de surchauffe, un dysfonctionnement qui est apparu pour certains utilisateurs lors le câble est plié trop près des broches. De son côté, Nvidia a mis en ligne une série de recommandations assez ludiques pour vous permettre d’appréhender le problème potentiel.

BeQuiet Straight Power 11 1000 W 80 PLUS Gold : notre recommandation

A priori, en utilisant une RTX 4090, vous allez consommer entre 700 et 800 Watts. Cela dépendra bien sûr du reste de votre configuration, mais c’est un ordre d’idée. Vous pourriez donc utiliser, théoriquement, une alimentation de 850 W. Nous considérons cependant qu’il vaut mieux garder une marge de sécurité et opter pour du 1000 W.

Dans la gamme des alimentations 1000 W, BeQuiet s’impose avec la Straight Power 11 1000 W 80 PLUS Gold.

Avec sa certification 80 PLUS Gold, elle propose un rendement allant jusqu’à 93 %. Elle est entièrement modulaire.

Notez qu’il existe aussi une version 80 PLUS Titanium (à peine plus chère), si vous voulez encore augmenter votre rendement et passer à 94 %.

BeQuiet Dark Power Pro 12 1200W : le meilleur disponible

Si vous voulez le top du top, ce qui se fait de mieux, avec des watts à gogo, il va falloir vous tourner vers une 1200 W. Il n’existe pas pléthore de modèles, mais le meilleur est encore une fois chez BeQuiet. Une alimentation 1200 W vous sera notamment utile si vous comptez overclocker votre carte graphique.

Toujours est-il que si vous avez besoin de 1200 W, tournez-vous vers le modèle Dark Power Pro 1200 W de BeQuiet. Il s’agit tout simplement de ce qui se fait de mieux chez la marque allemande.

Cette alimentation possède la certification 80 PLUS Titanium, grâce à son rendement très élevé jusqu’à 94,9 %. Elle est bien sûr entièrement modulaire et particulièrement silencieuse. Elle profite d’un boitier entièrement en aluminium et d’une vaste grille d’aération qui permet une bonne évacuation de l’air.

Bien sûr, étant donné qu’il s’agit du modèle premium chez BeQuiet, son prix s’en ressent.

Notez que cette alimentation existe aussi en version 1500 W, qui vous sera utile si vous décidez de monter une seconde carte graphique (en plus d’une 4090… ?).

Notre sélection propose des modèles de la marque BeQuiet, mais vous pouvez également choisir les modèles équivalents chez Corsair les yeux fermés. Nous vous conseillons les modèles HX, la HX 1000 et la HX 1200, qui sont 80 PLUS Platinium.

À savoir sur les alimentations PC

Comment calculer les Watts nécessaires pour son alimentation PC ?

Pour calculer la puissance pour alimenter votre PC, il faut connaître la consommation électrique de chaque composant. Cela inclut donc tout aussi bien la carte graphique, qui est l’élément le plus gourmand dans un PC, que le processeur, la RAM, la carte mère, la carte son, les SSD, les ventilateurs, etc.

Nous vous conseillons d’utiliser un calculateur en ligne (celui de BeQuiet, par exemple) pour renseigner exactement les bons composants.

À quoi correspond la certification 80 PLUS (Gold, Titanium…) ?

Chaque alimentation PC reçoit une certification « 80 PLUS », qui juge son rendement électrique. Comme tout appareil électronique, une alimentation PC subit en effet des pertes électriques à l’entrée et à la sortie. Mais celles-ci sont plus ou moins importantes, selon, justement, le rendement de l’alimentation. Si une alimentation possède un rendement de 90 % (ce qui correspond à une certification 80 PLUS Gold), et qu’elle doit fournir 100 Watts à un élément, elle consommera en vérité 110 W. Ainsi, plus une alimentation possède un rendement élevé (et donc une certification 80 PLUS élevée), moins elle consomme d’énergie. Le niveau le plus élevé est le Titanium.

https://www.frandroid.com/guide-dachat/guides-dachat-hardware/863375_les-meilleures-alimentations-pour-votre-pc

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.