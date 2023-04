Nvidia GeForce RTX 4070 : pourquoi c’est la meilleure carte graphique du moment

La RTX 4070 est le nouveau bon rapport qualité/prix chez Nvidia. Forte de la nouvelle architecture Ada Lovelace, elle promet de solides performances et une consommation raisonnée, le tout pour prix honnête. Si vous cherchez votre prochaine carte graphique, vous êtes au bon endroit.

Nvidia GeForce RTX 4070 Le meilleur rapport performances/prix

Envie d’une nouvelle carte graphique pour booster votre PC gaming ? La GeForce RTX 4070 de Nvidia est la nouvelle pépite à se procurer. C’est simple, elle a tout pour elle. Elle offre surtout le meilleur rapport performances/prix du moment, sans aucun doute. Si vous avez prévu de renouveler votre matériel sur un PC vieillissant, ou bien si vous montez votre propre machine, elle est une excellente option à considérer.

Si vous voulez avoir une idée plus globale du marché GPU en ce moment, rendez-vous sur notre guide des meilleures cartes graphiques, où la RTX 4070 a gagné sa place. Si vous n’êtes pas bricoleur, vous pourrez consulter notre guide des PC portables gamer pour trouver une configuration clé en main.

Pourquoi choisir la Nvidia GeForce GTX 4070 ?

On aime, on valide ce nouveau GPU de la série RTX 4000. Mais pourquoi donc on vous la recommande autant ?

Pour sa puissance

La 4070 s’inspire beaucoup de la RTX 3080, d’abord sur le format et le design. Mais surtout, elle reprend le même profil de performances. C’est sur d’autres points que la 4070 se démarque, notamment sur la gestion du ray tracing où elle surpasse largement sa prédécesseuse. Elle dispose en outre du DLSS 3 qui permet de fluidifier l’image de façon impressionnante. Ainsi, elle pourra faire tourner sans broncher les jeux les plus récents et les plus gourmands, en 1440p et en ultra. Elle dépasse ainsi les 100 images par seconde sur la plupart des titres, notamment grâce au DLSS. Vous pourrez même vous permettre de la 4K selon les jeux et les réglages graphiques.

Pour sa consommation

Nvidia est parvenu à mettre au point un GPU puissant qui consomme peu d’énergie : 190 W au maximum, là où une RTX 3080 pouvait monter jusqu’à 320 W. Un bon point qui vous permettra d’éviter d’avoir à changer d’alimentation.

Pour son prix

Depuis le Covid et la pénurie, les prix des cartes graphiques ont explosé et ont du mal à vraiment redescendre. La génération de RTX 4000 a d’ailleurs vu ses prix rester autour et même au-dessus des 1 000 euros… Si la 4070 Ti était de peu sous ce tarif, à 659 euros, la RTX 4070 propose donc une expérience de jeu au top pour un prix que l’on considérera comme honnête, sans compter qu’il pourra peut-être baisser au fil des mois — en fonction des stocks disponibles. Pour une carte graphique puissante de dernière génération, son tarif est pour une fois acceptable.

La GeForce RTX 4070 a-t-elle des points faibles ?

Et bien… pas vraiment. Si on veut vraiment chipoter, notre journaliste Cassim avance qu’elle aurait pu disposer de davantage de VRAM.

La GeForce RTX 4070 est faite pour vous si :

Vous êtes un joueur ou une joueuse exigeant et voulez jouer en 1440p

Vous ne voulez surtout pas descendre sous les 60 fps

Vous ne voulez pas mettre 1 000 euros dans un GPU

Le reste de votre configuration peut la supporter



au meilleur prix ? Où acheter La Nvidia GeForce RTX 4070 au meilleur prix ?

