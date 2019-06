Article sponsorisé par Boulanger

Boulanger frappe fort pour les soldes ! Des centaines de produits aux promotions alléchantes sont disponibles en stock très limités. Quelles sont les meilleures offres ? Nous avons sélectionné les meilleures offres de Boulanger des Soldes d’été 2019.

Depuis quelques années, les Soldes sont devenus un rendez-vous incontournable pour les amateurs de nouvelles technologies sur Internet. Avec des prix agressivement bas, c’est l’opportunité rêvée pour dénicher les bonnes affaires avant de partir en vacances. Boulanger joue évidemment le jeu lors de cet événement, nous avons sélectionné quelques références high-tech au meilleur prix que nous recommandons pour leur qualité.

NB : Il est possible que certaines offres présentées dans ce guide ne soient plus valables au moment où vous lisez ces lignes. Nous mettrons l’article à jour en fonction des nouvelles offres aussi vite que possible. N’hésitez pas à revenir, l’article est très régulièrement mis à jour.

TV OLED LG 55C8 à 1488 euros

Pas besoin de long discours. La technologie OLED offre une bien meilleure qualité d’image que le LCD, notamment car elle offre un contraste que l’on peut considérer comme infini. Vous gagnerez toujours à passer à l’OLED, mais certains téléviseurs sont meilleurs que d’autres c’est le cas de la série C8 de LG.

Ce téléviseur d’une diagonale de 55 pouces UHD embarque le tout dernier processeur de a9 de la firme. En plus d’être performants, il raffine encore traitement d’image de la firme, et prend en charge toutes les dernière technologies comme le HDR10 et Dolby Vision. Pour ce qui est du son, elle intègre un système 2.2 de 40W. Le LG OLED 55C8 dispose enfin de fonctionnalités « smart TV », possède Google Assistant, et tourne sous WebOS. Vous pouvez ainsi accéder à de nombreuses applications, y compris Molotov TV, Amazon Prime Video, Netflix et YouTube. N’hésitez pas à découvrir notre test complet.

À L’occasion des soldes d’été 2019, la LG 55C8 a droit à une réduction de plus 500 euros chez Boulanger à 1488 euros contre 1990 euros habituellement.

Xiaomi Pocophone F1 à 299 euros

Le Pocophone F1 ne possède pas un design extravagant, Xiaomi a surtout fait dans la simplicité. Au dos, la couche est en plastique de couleur mate, mais elle a néanmoins le mérite d’apporter un côté solide et robuste à l’appareil en cas de chute. En façade, on retrouve une dalle IPS LCD de 6,18 pouces avec une définition Full HD+ de 2246 x 1080 pixels où — évidemment — une encoche s’est logée sur la partie supérieure de cet écran.

Avant toute chose, Xiaomi s’est concentré sur la partie hardware de l’appareil pour proposer une configuration quasi premium à un prix sacrifié. Aujourd’hui (et pour moins de 300 euros), on a alors dans les mains un smartphone qui embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 845 épaulé par 6 Go de mémoire vive. Autant vous dire que le Pocophone F1 est toujours une véritable bête de puissance à l’heure actuelle : il est capable de faire tourner tous les jeux le plus gourmands du Play Store, sans jamais hoqueter. De plus, le suivi logiciel a été respecté puisqu’il tourne dorénavant sous Android 9.0 Pie avec l’interface MIUI for Poco.

Au niveau de l’autonomie, elle est tout simplement excellente grâce à sa batterie de 4 000 mAh. Le Pocophone F1 ravira pleinement celles et ceux qui utilisent leurs smartphones de manière intensive, notamment sur de longues sessions de jeux. En revanche, il n’est pas à conseiller si vous recherchez un bon photophone, bien que les clichés soient corrects pour cette gamme de prix. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Pocophone F1.

En prenant en compte l’ODR de 50 euros, le Xiaomi Pocophone F1 est aujourd’hui disponible à 299 euros sur Boulanger en version 128 Go.

Xiaomi Mi A2 à partir de 129 euros

Le Xiaomi Mi A2 est un smartphone qui fait tout dans la simplicité. Pour commencer, son design se veut très classique avec un écran IPS LCD de 5,99 pouces — affichant une définition Full HD+ de 2160 x 1080 pixels — qui n’hésite pas à faire l’impasse sur l’encoche, contrairement à son petit-frère, la version Lite. Avec ses bords légèrement arrondis et son ratio 18:9, il a le mérite d’avoir une bonne préhension, et c’est le plus important pour un smartphone de cette tranche tarifaire.

En faisant partie du label Android One, il propose une expérience utilisateur épurée et simplifiée qui satisfera les allergiques aux interfaces trop encombrées, mais surtout qui apporte la régularité des mises à jour de sécurité sur le long terme. De ce fait, et même s’il y a eu un peu de retard, le Mi A2 tourne dorénavant sous Android 9.0 Pie, la nouvelle mouture de l’OS de Google. Au niveau des performances, son SoC Snapdragon 660 s’en sort très bien au quotidien pour faire tourner de nombreuses tâches en fond, mais également pour lire quelques jeux 3D du Play Store.

En ce qui concerne le reste de ses caractéristiques, il embarque un double capteur principal 12 + 20 mégapixels et une caméra frontale de 20 mégapixels — tous deux dotés d’une IA pour embellir le résultat — , ainsi qu’une batterie de 3 000 mAh pour une autonomie se situant parfaitement dans la moyenne, notamment grâce aux économies d’énergie liées à son interface.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Xiaomi Mi A2.

Grâce à une ODR de 50 euros valable jusqu’au 31 juillet 2019, le Xiaomi Mi A2 est aujourd’hui disponible à 129 euros en version 32 Go, à 169 euros en version 64 Go et à 199 euros en version 128 Go.

Enceinte portable Ultimate Ears Megaboom à 89 euros

La Ultimate Ears Megaboom est une enceinte connectée . Cependant, c’est surtout sa conception robuste qui va la caractériser. Elle est étanche, résistante aux chocs et clairement conçue pour partir à l’aventure avec vous cet été. La boue, la pluie, la neige ou le sable fin des plages sont des situations qui ne lui font absolument pas peur.

Pour sa petite taille (8,3 x 8,3 x 22,6 cm), elle offre d’ailleurs une qualité sonore très satisfaisante, avec des aigus dynamiques, des médiums clairs et des basses assez profondes selon le constructeur. Par ailleurs, elle a la particularité de disperser le son à 360 degrés pour une meilleure écoute où que vous soyez dans la pièce.

Elle dispose enfin d’une portée Bluetooth de 30 mètres et est également compatible avec la technologie NFC. De plus, elle offre une autonomie confortable de 20 heures environ, ce qui est largement suffisant pour passer l’intégralité de vos playlists préférées lors d’une soirée.

L’enceinte portable Ultimate Ears Megaboom première du nom est aujourd’hui disponible à 89 euros sur Boulanger, contre 149 euros habituellement.

Nokia 7.1 sous Android One à 229 euros

Le Nokia 7.1 fait partie du label Android One pour proposer une expérience utilisateur épurée, comme Google l’a conçu initialement. Si la simplicité d’utilisation est l’une des promesses, la plus importante d’entre elles reste tout de même le déploiement rapide et réactif des mises à jour. De ce fait, ce n’est pas étonnant que cette itération tourne dorénavant sous Android 9.0 Pie, la nouvelle mouture de l’OS.

Équipé d’un Snapdragon 636 avec 3 Go de mémoire vive, il propose d’ailleurs une fluidité appréciable pour naviguer sur l’interface simplifiée du label, mais force est de constater que cette configuration n’est pas forcément adaptée pour faire tourner des jeux gourmands. Il faudra alors se contenter des jeux en 2D, et non en 3D.

Plus anecdotique, il est le premier smartphone de Nokia à s’afficher avec une encoche en France. En comparaison des anciens modèles (Nokia 6 2018 ou Nokia 7 Plus), son design change beaucoup donc. On apprécie d’ailleurs le ratio 19:9 de son écran HDR PureDisplay de 5,84 pouces qui affine clairement le téléphone pour une meilleure préhension.

Pour le reste des caractéristiques, on retrouve une batterie de 3 060 mAh pour une autonomie se situant dans la moyenne, un double capteur photo principale de 12 + 5 mégapixels signé ZEISS qui intègre une IA efficace pour le traitement d’images, ainsi qu’un capacité de stockage de 32 Go (extensible via microSD).

Pour les Soldes 2019, le Nokia 7.1 passe à 229 euros sur Boulanger en prenant en compte l’ODR de 30 euros (valable jusqu’au 30 juin 2019), contre 329 euros à sa sortie.

Les services Boulanger : une vraie valeur ajoutée

Depuis sa création en 1954 (!), Boulanger est l’un des pionniers de l’électronique en France. En plus des compétences techniques des vendeurs et du catalogue de qualité, l’un des premiers services historiques de Boulanger est le service après-vente. Aujourd’hui, Boulanger mets en avant sa qualité de service via les Services B.

Les Services Boulanger permettent de profiter des nombreux avantages lorsque l’on réalise des commandes. Par exemple, la livraison est offerte à partir de 20 euros en Colissimo ou à partir de 300 euros pour les colis volumineux (de plus de 30 kg ou TV de plus de 101 cm). Boulanger vous permet également de se faire livrer le lendemain pour les commandes passées avant 17h et même sous 3h en retrait en magasin.

Le service après-vente du e-commerçant est également l’un des plus complet et pour tout achat chez Boulanger, votre appareil bénéficie d’une garantie commerciale incluse de 2 ans en cas de panne. Des techniciens SAV sont également à votre disposition en boutique si vous rencontrez un problème après votre achat.