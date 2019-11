Article sponsorisé par Rakuten

Les offres du Black Friday de Rakuten sont en ligne ! Au programme, des prix inédits sur les meilleurs smartphones du moment dont l’iPhone 11, le OnePlus 7T ou encore le Xiaomi Mi 9T Pro. Un code promo exclusif sera également disponible durant l’événement, on vous donne toutes les infos.

Le tour de chauffe est désormais terminé. Ce vendredi 29 novembre, le Black Friday est officiellement lancé et il durera tout le week-end chez Rakuten. Pour l’occasion, le célèbre marchand japonais propose de très nombreuses offres sur les meilleurs smartphones du moment qui éteignent des prix inédits !

Toutes les offres en un clin d’oeil

Afin de bénéficier des différentes offres, il suffit d’utiliser le code promo BF19 avant de finaliser la commande tout en étant membre du Club R (en un clic, et c’est gratuit). Vous bénéficierez également de 10% remboursés sous forme de Super Points à utiliser sur vos prochains achat sur Rakuten !

iPhone 11 : le plus équilibré de la gamme 2019 à 672 euros

L’iPhone 11, dernier du nom, représente la solution la plus accessible de la gamme 2019 de la marque à la pomme. Même si ce n’est pas un smartphone que l’on pourrait qualifier de réellement accessible, il a le mérite de proposer une solution haut de gamme sans défaut majeur et conviendra parfaitement à ceux qui recherchent un successeur à leur ancien iPhone.

Il est équipée d’un SoC Apple A13 Bionic, d’un double capteur photo de 12 mégapixels avec un capteur ultra grand-angle et il dispose d’une autonomie solide qui lui permet de tenir largement plus d’une journée complète. On regrette l’absence d’un chargeur rapide dans la boîte, mais on appréciera les mises à jour régulières et sur le long-terme d’iOS.

L’iPhone 11 en bref

Performance et autonomie de haute volée

Un grand écran parfaitement calibrée avec une encoche bien gérée

Une très grande durée de vie grâce à sa solidité & à ses mises à jour régulières

Pour le Black Friday, l’iPhone 11 est disponible à 672,99 sur Rakuten au lieu de 809 euros sur le site d’Apple grâce au code promo BF19.

Xiaomi Mi 9T Pro : le meilleur rapport qualité/prix de Xiaomi à 317 euros

Le Xiaomi Mi 9T Pro est l’un des dernier smartphones du géant chinois qui offre une fiche technique haut de gamme à un prix défiant toute concurrence. Pour moins de 350 euros, il est équipé d’un SoC Snapdragon 855, le haut de gamme de Qualcomm, épaulé par 6 Go de RAM.

Dans son dos, on retrouve un triple capteur polyvalent avec un télé-objectif et un ultra grand-angle. De plus, il embarque une batterie de 4000 mAh et un grand écran AMOLED de 6,39 pouces sans encoche avec une définition Full HD+.

Le Xiaomi Mi 9T Pro en bref

Excellente autonomie

Très puissant avec son Snapdragon 855

Un écran AMOLED sans encoche

Le Xiaomi Mi 9T Pro est disponible à 317 sur Rakuten au lieu de 429 euros sur la boutique de Xiaomi.

Xiaomi Mi A3 : le dernier Android One à 132 euros

Le Xiaomi Mi A3 est la dernière version de la gamme sous Android One de la firme chinoise. Cette gamme, orientée rapport qualité-prix, est l’option par défaut pour ceux qui recherchent une solution abordable sans MIUI ou une interface constructeur.

Il embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 665 épaulé par 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une autonomie solide grâce à son accumulateur de 4030 mAh. Il tourne donc sous une version pure d’Android et bénéficiera des mises à jour majeure d’Android pendant 2 ans et de mises à jour mineures pendant au moins 3 ans.

Le Xiaomi Mi A3 en détails

Android One et son suivi

Excellente autonomie

Performances 3D

Retour de la prise jack

L’Android One de Xiaomi, le Mi A3, profite d’une belle remise pendant le Black Friday et passe à 132 euros au lieu de 249 euros à sa sortie avec le code promo BF19.

OnePlus 7T (256 Go) : un monstre de puissance pour 414 euros

Le OnePlus 7T est le successeur du OnePlus 7. Si le design reste quasi inchangé, ce nouveau smartphone représente tout de même une belle évolution. Il commence par s’équiper du nouveau Snapdragon 855+, ici épaulé par 8 Go de mémoire vive alors que son prédécesseur proposait un minimum de 6 Go de RAM. Cette configuration est tout simplement l’une des plus puissantes de la sphère Android actuellement en attendant le prochain Snapdragon 865. Elle permet de profiter d’une expérience utilisateur fluide, tout en libérant son plein potentiel avec les jeux les plus gourmands.

Pour accompagner cette hausse de performances, le OnePlus 7T intègre désormais une belle dalle « Fluid AMOLED » de 6,55 pouces, au ratio 20:9 et avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ce dernier élément est d’ailleurs le plus important, il offre une fluidité exemplaire de ce qui se passe à l’écran, idéal pour les vidéos et les jeux par exemple. Ensuite, sa partie photo s’est également améliorée en comparaison de l’ancien modèle. Il embarque désormais 3 capteurs au lieu de 2. La triplette 48 + 12 + 16 mégapixels capture de très beaux clichés, quelle que soit la situation. Ce n’est pas encore au niveau des smartphones les plus haut de gamme du marché, mais force est de constater que OnePlus a fait de gros efforts. De plus, son mode macro est particulièrement convaincant.

Le OnePlus 7T en bref

Son nouvel écran « Fluid AMOLED » 90 Hz

La puissance du Snapdragon 855+ au quotidien

La polyvalence de son module triple capteur photo

L’autonomie et la charge rapide toujours au top

Le OnePlus 7T profite d’une belle remise et passe à 414,99 euros pour le Black Friday avec le code promo BF19. L’offre est disponible en stock très limité donc ne perdez pas de temps !

Huawei P30 Pro (256 Go) : le photophone de Huawei à 624 euros

Le Huawei P30 Pro est la version surboostée du flagship chinois. Son design loin d’être original possède pourtant des finitions exemplaires, une prise en main très agréable et on aime ses bords incurvés sur les côtés. Sa dalle OLED de 6,47 pouces affiche une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels est par ailleurs de bonne qualité et bien calibrée, avec des angles de vision excellents. Rien à redire donc, à part peut-être pour l’encoche, néanmoins discrète.

Il est propulsé par le Kirin 980 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Actuellement, c’est l’une des configurations les plus premium disponible dans la sphère Android, aux côtés du Snapdragon 855, même si la puce de HiSilicon n’égale pas la puissance de Qualcomm. Ceci étant dit, l’expérience utilisateur est parfaitement fluide et les jeux tournent comme un charme. De plus, le P30 Pro est un modèle d’autonomie pour ses concurrents haut de gamme grâce sa batterie de 4 200 mAh, tout en étant compatible charge rapide et charge sans fil.

Le Huawei P30 Pro en bref

Son écran OLED aux bords incurvés

La qualité et la polyvalence de son module photo

L’autonomie très confortable, compatible charge rapide et sans fil

Le Huawei P30 profite d’une belle remise dans sa version 256 Go et passe à 624 euros au lieu de 1099 euros sur Rakuten pour le Black Friday avec le code promo BF19.

Samsung Galaxy Note 10+ : tout simplement le meilleur smartphone Android du moment à 744 euros

Le Samsung Galaxy Note 10 Plus introduit un nouveau design sur la gamme avec un écran bord à bord avec un poinçon centré. Sa dalle Dynamic AMOLED s’étale d’ailleurs sur 6,8 pouces pour ravir les amateurs de contenus multimédias. De plus, son écran affiche une définition Quad HD+ de 3 044 x 1440 pixels, contre du Full HD+ sur le Note 10.

Samsung n’a d’ailleurs pas fait qu’agrandir ses dimensions, Le Note 10 Plus est également plus autonome avec une batterie de 4 300 mAh. Pour le reste, on retrouve la nouvelle puce Exynos 9825 gravée en 7 nm, 12 Go de mémoire vive (soit 4 Go de plus que le Note 10) et un capteur ToF qui accompagne la triplette 12 + 16 + 12 mégapixels.

Le Samsung Galaxy Note 10+ en bref

Sublime écran

One UI

Plein de possibilités avec le S Pen

Belle qualité photo

Grosse autonomie

Le dernier flagship de Samsung, le Galaxy Note 10+, passe à 744 euros au lieu de 1109 euros à sa sortie. Une très belle offre pour ceux qui souhaite avoir le meilleur smartphone Android du moment.

