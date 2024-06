Avis aux gamers : voici nos 3 moniteurs gaming préférés en juin 2024

Un bon écran de PC, c'est indispensable pour profiter de ses jeux à fond, mais aussi être le le plus performant possible. Nous en testons régulièrement à la rédaction : on vous livre donc notre verdict des meilleurs moniteurs spécial gaming en ce beau mois de juin.

Le temps pourri, c’est fini, mais ce n’est pas une raison pour complétement arrêter de profiter de ses jeux vidéo favoris, bien installés à son bureau. Or, pour jouer dans de bonnes conditions, il est indispensable de posséder un écran dit « gamer ». Ceux-ci disposent de beaucoup de fonctionnalités, notamment des taux de rafraichissement à faire pâlir les moniteurs bureautiques, une connectique extensive ou encore des technologies d’affichage dédiées au gaming.

Plusieurs écrans sont passés sur notre banc d’essai le mois dernier. Sans surprise, MSI est toujours bien présent. On vous dévoile tout de suite notre top 3 des meilleurs écrans gaming pour votre PC de bureau.

MSI MAG 341CQP QD-OLED Un super écran ultrawide

Le nouvel écran de MSI, qui répond au nom poétique de MPG 271QRX, est doté d’une superbe dalle QD-Oled. Il s’agit d’un moniteur 2,5K, soit 2560 x 1440 pixels. La version 27 pouces que nous avons pu essayer pousse son taux de rafraîchissement à 360 Hz, un record, ce qui la rendra particulièrement adaptée aux FPS. Nous avons par ailleurs relevé un temps de réponse quasi instantané, oscillant entre 0,07 ms et 0,1 ms. Globalement, vous aurez droit à une fluidité exemplaire à l’utilisation. Pour le gaming, il est aussi à noter que l’OLED est un vrai avantage : le contraste quasi infini et les noirs profonds offrent une expérience supérieure. Quant au design de ce modèle, il reste fidèle aux codes de MSI, sobre tout en restant marqué « gamer ». On apprécie les bordures particulièrement fines en façade.

En bref, si vous cherchez un écran Oled de 27 pouces pour jouer à des jeux compétitif, il incarne une très bonne option.

MSI MPG 271QRX QD-OLED L'Oled au top de sa forme

Le MSI MAG 341CQP est un vrai coup de cœur chez Frandroid. Les écrans 21:9 permettent une immersion vraiment agréable, et celui-ci a le bon goût de ne pas être si cher que ça — pour du 21:9 en Oled. La dalle de 34 pouces offre une haute définition de 3440 x 1440 pixels. Contrairement à son homologue juste au-dessus, il faudra par contre se « contenter » de 175 Hz, ce qui ne devrait pas poser trop de souci, à moins que vous ne soyez un aficionado exigeant des FPS compétitifs. Ici encore, l’Oled a tout bon, avec des contrastes idéaux et une réactivité exemplaire, ainsi que des angles de vision au poil, parfaitement adaptés au format ultra wide. L’expérience HDR s’avère bluffante, l’écran supportant deux normes HDR : le DisplayHDR True Black 400 et le DisplayHDR 1000. Selon les jeux, ce sera un vrai game changer — c’est le cas de le dire.

Un excellent écran ultrawide pour celles et ceux qui veulent de l’Oled.

AOC Q27G4X L'écran gamer 1440p abordable

AOC propose ici un écran gaming avec une haute résolution et un haut taux de rafraichissement, le tout à un prix accessible. De prime abord, on a bien sûr apprécié le design de cet AOC G27G4X qui reste d’une sobriété exemplaire. Nous l’avons testé dans une version 27 pouces, avec une définition de 2560 x 1440 pixels. Pour une dalel IPS, les contrastes ne sont pas mal du tout, et la luminosité reste acceptable (on a même pu relever un pic de luminosité à 420 cd/m² avec les HDR). On apprécie tout particulièrement son taux de rafraichissement maximal de 180 Hz. Nous avons pu mesurer un input lag à 11.3 ms, ce qui est vraiment bien. Il est en outre compatible G-Sync.

Vendu à 250 euros, il s’agit d’une excellente proposition pour les gamers qui veulent jouer en 1440p sur un écran de 27 pouces.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.