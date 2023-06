MacBook Air M2 15 pouces : le nouveau Mac qui fait le poids tout en légèreté

Le MacBook Air se décline dans un nouveau format de 15 pouces. Si vous cherchez un Mac avec un grand écran, c'est sans doute le modèle qu'il vous faut : on vous dit pourquoi, tout de suite.

Apple MacBook Air 15 M2 2023 Le Air en plus grand

Né il y a 15 ans, le MacBook Air voit cette année une belle évolution dans sa gamme, avec l’arrivée d’un nouveau format, le 15 pouces. Apple propose donc un ultraportable avec un grand écran, le tout sans sacrifier l’autonomie et la portabilité. Pari réussi pour la marque à la pomme. Chez Frandroid, on a aimé cette nouvelle version et on ne peut que vous la recommander si vous cherchiez à vous offrir un nouvel ordinateur portable de 15 pouces — et que vous avez le budget.

Le MacBook Air 15 pouces n’a pas de gros défaut, nous lui avons donc attribué un 8/10 lors de notre test. C’est aussi pourquoi nous l’avons placé dans trois de nos guides, celui des MacBook bien sûr, mais aussi celui des meilleurs PC portables, ainsi que dans notre sélection des ordinateurs ultraportables. Si vous souhaitez le mettre face au modèle de l’année 2022, rendez-vous sur notre comparateur de MacBook.

Pourquoi choisir le MacBook Air 15 d’Apple ?

Les MacBook Air sont toujours des choix fiables. Si vous connaissez et aimez déjà macOS, vous avez peu de risques de regretter cet achat. Les MacBook sont des PC aboutis, surtout maintenant qu’Apple a réglé ses problèmes de clavier et a intégré ses nouvelles puces ARM. Si vous venez de Windows, un temps d’adaptation sera nécessaire.

On vous explique tout de suite les gros points forts qui se dégagent de ce modèle et qui pourraient vous pousser à le choisir.

Pour son bel et grand écran

Cet écran de 15,3 pouces offre un très grand confort d’affichage. Certes, il ne s’agit pas d’une dalle Oled, et elle plafonne à 60 Hz. Il n’empêche que la colorimétrie est parfaite, et les contrastes très bons pour un écran LCD. Avec sa définition de 2880 x 1864 pixels, la précision est au rendez-vous. Les bordures noires très fines autour de l’écran permettent à l’ordinateur de rester compact.

Pour ses performances d’ultraportable

On ne le dira jamais assez, les puces ARM utilisées par Apple dans ses MacBook sont bluffantes. Plus besoin de ventilation, le PC reste donc parfaitement silencieux, quelle que soit la charge ou la température extérieure. La puce M2 qui équipe le MacBook Air 15 pourra venir à bout d’à peu près toutes les tâches (excepté, bien sûr, pour du vrai gaming). C’est seulement sur des usages plus professionnels, comme du montage vidéo ou de la création 3D, qu’elle pourra peiner — et c’est bien pour ça que les MacBook Pro sont là.

C’est aussi cette puce qui permet une autonomie exceptionnelle, l’une des meilleures pour un ultraportable de 15 pouces. Vous tiendrez sans soucis toute une journée de travail, une belle performance.

Pour sa compacité impressionnante

Pour un ordinateur 15 pouces, le MacBook Air porte bien son nom. Étant donné la taille de la dalle, qui est donc non compressible, il fait le même format que ses confrères, c’est-à-dire environ 34 cm par 23 cm. Il est par contre bien plus fin que d’autres ultrabooks de 15 pouces : avec seulement 1,15 cm d’épaisseur, Apple fait fort. À titre d’exemple, deux gros concurrents, le Dell XPS 15, et l’Asus Zenbook 15 Oled, font respectivement 1,8 cm et 1,5 cm d’épaisseur. Il est aussi plus léger, avec seulement 1,5 kg sur la balance. Donc si vous cherchez un PC avec une grande dalle, plus confortable pour travailler et regarder des films, mais ne voulez pas sacrifier la portabilité, il s’agit du meilleur PC possible.

Les points faibles du MacBook Air 15

Pour un PC de 15 pouces, on trouve la connectique proposée un peu légère : un port MagSafe, deux ports Thunderbolt 4 à gauche et un port jack 3,5 mm à droite. En outre, comme expliqué au-dessus, on regrettera tout de même qu’Apple ne soit toujours pas passé à l’Oled pour son écran, avec un meilleur taux de rafraichissement. Étant donné le prix de la machine, cela aurait été appréciable.

Le MacBook Air 15 est fait pour vous si :

Vous voulez un grand écran sans payer trop cher

Vous cherchez le PC portable 15 pouces le plus fin et le plus léger possible

Vous voulez une machine puissante, stable et pérenne

Vous aimez l’écosystème Apple

Vous avez besoin d’une très bonne autonomie



