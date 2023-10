Le top 3 des meilleurs PC portables testés sur Frandroid en octobre 2023

À chaque mois ses tests d'ordinateurs portables chez Frandroid. Aux côtés des smartphones, des écouteurs, des smartwatches, TV, VAE et autres produits tech, les laptops ont la part belle. Focus sur trois produits réussis ce mois-ci.

Même s’il existe une multitude de modèles et de déclinaisons de PC portables qui sortent tous les mois, nous essayons d’en tester le plus possible. Tout particulièrement ceux qui sortent de l’ordinaire, ont une cible bien précise, ou bien peuvent présenter un rapport qualité/prix intéressant. En septembre, nous avons pu mettre la main sur différents modèles, notamment deux PC portables gamer avec des marques habituées de la question, HP avec son segment Omen et Acer avec sa marque Predator. Pendant ce temps, Lenovo s’essaie à un nouveau concept avec une machine à double écran.

Alors que vaut tout cela ? Petite review de ces trois PC portables qui nous ont bien plu le mois dernier chez Frandroid.

HP Omen 16 Transcend (u0000nf)

9 /10

Peu bruyant

Un écran mini LED de toute beauté

Le HP Omen Transcend 16 a de sérieux arguments à faire valoir. D’abord un châssis particulièrement séduisant. Sobre, sérieux, en aluminium noir, très fin, il ne dénoterait pas dans la gamme de Razer. Celles et ceux qui ne souhaitent pas s’afficher avec un look gamer apprécieront. Il s’agit d’un format 16 pouces, très en vogue depuis un an ou deux. La dalle mini LED (définition maximale de 2560 x 1440 pixels) fait d’ailleurs plaisir aux mirettes. Elle est capable d’atteindre un taux de rafraîchissement de 240 Hz, avec la technologie G-Sync. Parfait pour jouer.

Côté performances, notre configuration de test intégrait le top du top, nous avions donc au menu une GeForce RTX 4070, supportée par rien de moins qu’un Intel Core i9-13900HX, un processeur à 24 cœurs. Toute cette puissance sera certes un peu sacrifiée en raison du châssis très fin qu’il faut refroidir correctement. C’est bien fait, et surtout, de manière très silencieuse, un excellent point pour un PC portable gamer. Au final, le HP Omen Transcend 16 est une machine vraiment séduisante, même s’il faudra jongler avec les différentes configurations proposées pour ne pas atteindre des prix stratosphériques.

Acer Predator Helios Neo 16 Le PC gamer dans la moyenne

Acer n’en est pas à son premier PC gamer, loin de là. Et il faut bien avouer que le Predator Helios Neo 16 est finalement plutôt dans la moyenne. Il fait tout correctement, sans vraiment parvenir à sortir du lot. Sauf sur un point : son écran. Il s’agit d’une belle dalle IPS LCD de 16 pouces, d’une définition maximale de 2560 x 1600 pixels, avec un taux de rafraichissement de 165 Hz, du tout bon donc pour du gaming. Là où elle parvient à faire mieux que ses concurrents, c’est sur la luminosité. Celle-ci monte à 544 cd/m², une très bonne valeur sur cette gamme. Couplée au traitement mat de l’écran, vous pourrez utiliser votre laptop même dans des situations de grande luminosité.

Sur le reste, comptez sur un SoC Intel Core i7-13700HX, 32 Go de RAM DDR5 et un GPU Nvidia GeForce RTX 4060, dans sa configuration la plus musclée. Des ventilateurs surpuissants (et bien bruyant)s sont là pour refroidir tout ça. Sur le design et le châssis en lui-même, pas de miracle, et si le tout est en plastique, cela a le mérite d’être bien fini. Un PC portable gamer qu’on vous conseillera si vous accordez une grande importance à l’écran, et si vous le voyez en promotion.

Lenovo Yoga Book 9i Le double concept de Lenovo

Lenovo s’est essayé à un nouveau concept pour ce modèle de laptop. Prenez une double tablette, un clavier et un stylet, et voilà : le Lenovo Yoga Book 9i. Cet appareil très original réunit donc avec une charnière deux dalles tactiles Oled, de 13,3 pouces chacune. La machine est utilisable à la verticale tout autant qu’à l’horizontale. Un clavier aimanté est fourni, pouvant se fixer sur la dalle du bas, ou bien être posé à côté, de façon indépendante. Le Yoga Book 9i est clairement orienté haut de gamme, il abrite d’ailleurs un SoC Intel i9 de 13e génération, même si ce dernier ne donne pas sa pleine puissance puisqu’il est optimisé pour éviter toute chauffe.

Avec 1,38 kg sur la balance et une autonomie de 8 heures, il pourra être utilisé en tant qu’ultraportable et transporté un peu partout. Quant à l’optimisation de Windows sur un double écran, c’est plutôt bien fait et la formule logicielle s’adapte bien au format. Reste qu’au-delà du joli concept, on pourra se poser la question des usages véritables d’un tel double écran, sans compter qu’il faut — évidemment — mettre sérieusement la main au portefeuille.

