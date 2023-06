Notre top 3 des meilleurs voitures électriques sur Frandroid en juin 2023

Chaque mois la rédaction de Frandroid essaie plusieurs modèles de véhicules électriques. Pour ce mois de juin 2023, nous avons sélectionné les trois meilleures voitures électriques que nous avons pu testés. Au programme, trois voitures retravaillées et restylées.

Pour cette fin de printemps, ce sont trois modèles de voitures électriques qui ont retenu notre attention. Celles-ci viennent compléter notre sélection des meilleures voitures électriques de 2023. Bien entendu, tous les modèles que nous venons de tester ne se valent pas forcément. Tout le paradoxe de notre sélection du mois réside dans le fait que vous y trouverez un modèle accessible en termes de prix, une autre voiture plus onéreuse et enfin un SUV de luxe pouvant excéder les 100 000 euros.

Au programme de cette sélection mensuelle, vous trouverez une Dacia, une Audi et une Volvo. Trois voitures électriques assez différentes pour trois gammes de prix, à vous de choisir laquelle serait la plus adaptée à vos besoins.

Dacia Spring Electric 65 (2023) La meilleure voiture électrique pas chère

La première version de cette Dacia Spring n’était certes pas dénuée de défauts, mais avait pour avantage un rapport qualité/prix imbattable au regard des prestations. Dans les grandes lignes, cette version 2023 ne change pas le design extérieur de la Dacia. À l’intérieur, le confort des passagers s’est amélioré, offrant un peu plus de place, même si le conducteur est au final le moins bien loti de tous. Les agréments à la conduite se contentent du strict minimum et l’absence d’un planificateur d’itinéraires se fait sentir. Ce sont les performances qui sont à saluer, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 13,7 secondes. L’autonomie quant à elle tourne autour des 250 kilomètres. Comprenez donc qu’il s’agit d’une bonne voiture familiale pour de la périphérie urbaine.

Surtout, ce qui rend la Dacia Spring 65 intéressante, c’est son prix. Vous pouvez pousser jusqu’à la configuration « Extreme » et, grâce au bonus écologique de 5 000 euros, il est possible de l’obtenir pour 17 300 euros. Lisez notre essai de la Dacia Spring 65 2023 pour en apprendre plus sur ce modèle.

Audi Q8 e-tron Sportback (2022) La rivale de la Tesla Model X

Figure historique de l’automobile thermique, Audi diversifie son catalogue avec de l’électrique. L’Audi Q8 e-tron Sportback est un restylage de la Q8 déjà testée sur Frandroid. Cela se voit sur le design avec quelques retouches pour assumer le côté Sport de la voiture. L’habitacle aussi ne subit que peu de modifications, alliant confort et luxe au sein de la voiture électrique Audi. Le système d’infodivertissement est bien complet avec deux écrans, mais aussi un planificateur d’itinéraires. Ce SUV est globalement bien équipé même si l’on regrette sa consommation sur la route. Avec 24,1 kWh/100 de moyenne, elle se trouve dans la tranche haute de la concurrence en dépit de ses bonnes performances en route.

En termes de prix, l’Audi Q8 e-tron Sportback commence à partir de 89 300 euros, sans la possibilité de déduire un éventuel bonus écologique. Elle se place face à une Tesla Model X, mais si vous souhaitez en apprendre plus, nous vous conseillons la lecture de notre essai de l’Audi Q8 e-tron Sportback.

Volvo XC40 Recharge (2023) Le meilleur rapport autonomie/prix

La Volvo XC40 Recharge version 2023 est un renouvellement de gamme avec à la clé quelques améliorations, en comparaison avec la version 2021 que Frandroid a encore une fois pu tester. La nouvelle version du SUV électrique a des lignes pensées pour un bon aérodynamisme. Au niveau de l’habitacle, rien de neuf, si ce n’est des finitions un peu modifiées. Surtout, la XC40 Recharge trouve un véritable second souffle sur ses performances. Si vous choisissez la version « Extended Range » vous avez droit à une autonomie théorique de 573 kilomètres, soit mieux que la Model Y Grande Autonomie. La recharge de 10 à 80 % s’effectue en 28 minutes, utile pour les longs trajets.

Pour la version d’entrée, la XC40 Recharge est au prix de 46 990 euros, ce qui la rend éligible au bonus écologique de 5 000 euros. Une voiture idéale pour les longs trajets… Notre essai de la Volvo XC40 Recharge 2023 vous le confirmera.

