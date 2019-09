Parallèlement à son Blade Stealth 13, présenté comme le « premier ultrabook pour gamer », l’américain Razer profite de cet IFA 2019 pour annoncer un nouveau Blade 15. Moins bien équipée que son homonyme lancé au printemps dernier, cette nouvelle variante profite d’un prix de base inférieur de 400 dollars (près de 360 euros) au Blade 15 classique. Une initiative intéressante pour Razer, très présent sur le secteur du laptop premium et professionnel au travers de machines souvent très coûteuses.

S’agit-il d’un premier pas de Razer vers des machines plus abordables ? Difficile à dire, mais le nouveau Blade 15 (qui vient en réalité en complément du modèle lancé il y a quelques mois) se positionne à 400 dollars de moins que son grand frère pour se monnayer à partir de 1599 dollars. Pour atteindre ce tarif, Razer fait quelques saignées dans la fiche technique… mais sans trop compromettre les performances de sa machine.

Core i7-9750H et GTX 1660 Ti aux commandes

Le Blade 15 « Base Model », comme le surnomme Razer, reprend donc une part des spécificités du Blade 15 « Advanced Model », disponible depuis quelques mois. On retrouve un processeur Intel Core i7-9750H (6 cores / 12 threads, 12 Mo de cache et jusqu’à 4,5 GHz en boost) couplé à 16 Go de mémoire vive (via deux barrettes de DDR4-2667, extensible jusqu’à 32 Go), tandis que la carte graphique se limite à une GTX 1660 Ti 6 Go sur la version annoncée à 1599 dollars.

Le stockage est par ailleurs assuré par un SSD de 128 Go seulement, complété d’un HDD de 1 To et l’écran se limite à un panneau 15,6 pouces Full HD 60 Hz (avec une couverture à 100% du spectre sRGB et des bordures de 4,9mm maximum). En option, l’appareil pourra toutefois compter sur 256 Go de SSD / 1 To de HDD et sur une dalle Full HD 144 Hz, mais cette fois pour un tarif fixé à 1799 dollars. Une RTX 2060 est aussi évoquée par Razer, à nouveau en option et contre un tarif plus élevé, et un SSD de 512 Go peut aussi être choisi… mais cette fois sans HDD pour l’accompagner (le slot 2,5 pouces est laissé vacant, est-il précisé).

Pour le reste, ce nouveau Blade 15 reprend sans le faire évoluer le design du modèle que nous connaissions déjà. On reste ainsi sur un châssis en aluminium de 19,9 mm d’épaisseur (pour 2,1 kilos), disponible seulement en noir. Côté connectique et connectivité, Razer mise de nouveau sur un modem Intel Wireless-AC 9560 802.11ac prenant également en charge le Bluetooth 5.0, un port Ethernet, une prise Thunderbolt 3, trois entrées USB 3.1 Gen 1 Type A, une sortie Jack 3,5 mm et deux sorties dédiées à l’affichage (un port mini DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.0b). La batterie est quant à elle annoncée à 65 Wh et sera rechargée via un bloc d’alimentation de 200 watts.

Ce nouveau Blade 15, un peu plus abordable, est disponible dès à présent outre-Atlantique : aux Etats-Unis et au Canada. Razer prévoit un lancement sur d’autres marchés dans les prochaines semaines. Nul doute que la France sera concernée.