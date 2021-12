FrandroidOffreMoi deux jeux Pokémon sur Nintendo Switch

Pour le jour 13 du calendrier de l'Avent #FrandroidOffreMoi, vous avez l'occasion de gagner deux jeux Pokémon sur Nintendo Switch en participant au concours sur nos réseaux sociaux.

Y a-t-il encore besoin de rappeler à quel point la franchise Pokémon est populaire à travers le monde entier ? Non, sans doute pas. Cependant, les monstres de poche sont au centre de notre concours du jour dans le cadre du calendrier de l’Avent #FrandroidOffreMoi sur nos réseaux sociaux.

Jour 13 : deux jeux Pokémon sur Nintendo Switch

Pour la treizième case de notre calendrier, nous ne proposons pas un, mais deux jeux Pokémon sur Nintendo Switch :

Pokémon Diamant Étincelant ;

Pokémon Perle Scintillante.

Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Il ne vous restera plus qu’à jouer aux apprentis dresseurs sur votre console hybride. Il y a une question qui reste en suspens et qui ne mettra jamais d’accord tout le monde : quel est votre Pokémon starter favori ?

Comment gagner les deux jeux Pokémon sur Switch ?

Sur Twitter

Pour participer au concours sur Twitter, postez un message avec le hashtag #FrandroidOffreMoi et où vous indiquez si vous êtes Team Pokémon feu, Pokémon eau ou Pokémon plante. Pensez aussi à retweeter notre publication et à la liker tout en suivant les comptes de Frandroid et de Nintendo France.

CONCOURS JOUR 13 🥳 Gagnez deux jeux Nintendo Switch : Pokémon Diamant Étincelant + Pokémon Perle scintillante 🔥 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi + Team Pokémon feu OU Pokémon eau OU Pokémon plante

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @NintendoFrance TAS 27/12 🎉 pic.twitter.com/v6aHxzA1o8 — Frandroid (@Frandroid) December 13, 2021

Sur Instagram

Sur Instagram, il faut mentionner un ami ou une amie fan de Pokémon (ça ne devrait pas être difficile à trouver), liker notre post et suivre les comptes Frandroid et Nintendo Switch FR.

Sur Facebook

Sur Facebook, dites-nous simplement qui est fan de Pokémon dans votre entourage.

Le tirage au sort a lieu le 27 décembre prochain !

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.