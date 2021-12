FrandroidOffreMoi une Shield TV 2019 et un super abonnement GeForce Now

Pour le jour 15 de notre concours #FrandroidOffreMoi, nous vous proposons de gagner un abonnement prioritaire de deux mois à GeForce Now et une Shield TV 2019.

Il est temps d’ouvrir la nouvelle case du calendrier de l’Avent #FrandroidOffreMoi sur nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. Aujourd’hui, notre lot à gagner comporte deux belles surprises pour les aficionados de box Android TV et/ou de cloud gaming. Et c’est signé Nvidia.

Jour 15 : une Nvidia Shield 2019 et abonnement GeForce Now

Aujourd’hui Nvidia vous gâte en vous proposant de gagner un produit et un service tous deux très populaires. En effet, vous avez l’occasion de remporter une Nvidia Shield TV 2019 que l’on peut aisément considéré comme l’une des meilleures box Android TV — si ce n’est la meilleure. Compatible Dolby Vision, format compact, upscaling natif, une télécommande excellente et un suivi logiciel exemplaire. Tous les ingrédients sont là pour une expérience des plus confortables. Ce n’est pas pour rien que nous avons noté cet appareil 9/10.

Et ce n’est pas fini ! Ajoutez à cela un abonnement prioritaire de deux mois à GeForce Now, le service de cloud gaming de Nvidia. Elle n’est pas belle la vie ?

Comment gagner la Nvidia Shield 2019 et l’abonnement GeForce Now ?

Sur Twitter

Pour participer sur Twitter, tweetez « #FrandroidOffreMoi la Shield TV + GeForceNOW », retweetez et likez notre publication et suivez les comptes de Frandroid et de Nvidia GeForce FR.

CONCOURS JOUR 15 🔥 Gagnez un pack NVIDIA avec une SHIELD TV et un abonnement prioritaire au Cloud Gaming GeForce NOW de 2 mois 🤩 Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi la SHIELD TV + GeForceNOW

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @NVIDIAGeForceFR TAS 27/12 🎉 pic.twitter.com/An3iJXuBoP — Frandroid (@Frandroid) December 15, 2021

Sur Instagram

Vous pouvez aussi tenter votre chance sur Instagram : mentionnez un ami ou une amie avec qui vous pourriez passer une super soirée grâce à ce chouette lot, likez notre post et abonnez-vous aux comptes de Frandroid et de Nvidia GeForce FR.

Sur Facebook

Sur Facebook, dites-nous avec qui vous pourriez passer une soirée de folie grâce à la Shield TV et à l’abonnement GeForce Now.

Une offre spéciale Nvidia

Pour aller plus loin, sachez que Nvidia propose, jusqu’au 19 décembre 2021, des promotions sur les modèles Shield TV et Shield TV Pro. « L’expérience GeForce légendaire de cloud gaming, en 4K HDR exclusivement sur Shield TV », souligne la marque.

L’appareil Android TV le plus avancé. Grâce à la NVIDIA SHIELD TV, profitez de la solution de cloud gaming GeForce NOW qui peut transformer quasiment n’importe quel appareil en une plateforme de jeu PC à hautes performances. Avec le tout nouvel abonnement GeForce NOW RTX 3080, les joueurs PC du monde entier peuvent diffuser sur grand écran des jeux et du contenu jusqu’en 4K avec une prise en charge avancée de la norme HDR sur leur SHIELD TV. Connectez-vous à Steam, à l’Epic Games Store et à d’autres plateformes en ligne pour lancer les jeux que vous possédez déjà, découvrir de nouveaux titres ou accéder à plus de 90 jeux Free-to-Play via votre abonnement GeForce NOW.

Retrouvez tous les liens vers les offres sur notre fiche produit de la Shield TV 2019. Rappelons au passage que Nvidia a aussi lancé une offre RTX 3080 sur GeForce Now pour une expérience encore plus premium.

