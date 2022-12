FrandroidOffreMoi une chaise et une souris (+ tapis) gaming

Le 21e cadeau du concours #FrandroidOffreMoi rythmant notre calendrier de l'Avent est un combo gaming avec chaise, souris et... le tapis qui va avec ! Voici comment gagner ce lot.

Nous voici déjà à la 21e case du calendrier de l’Avent et du concours #FrandroidOffreMoi de 2022. Aujourd’hui, vous pouvez gagner un combo signé Medion Erazer avec chaise gaming et souris gaming. Sans oublier le tapis qui va avec !

Jour 21 : un combo chaise et souris gaming

Avec le cadeau du jour, vous pouvez constituer une base solide pour votre setup afin de jouer aux jeux vidéo confortablement — en espérant que vous soyez bien équipé en termes de PC gamer pour que l’expérience globale soit optimale.

Vous serez ainsi confortablement installé même sur des parties qui durent longtemps et vous aurez sous le creux de la main une souris idéale pour ne souffrir d’aucune latence pendant votre partie. Et notez le tapis en bonus pour être sûr que la souris glisse bien.

Comment gagner ce combo gaming (chaise+souris+tapis)

Sur Twitter

Vous pouvez essayer de gagner ce cadeau sur Twitter. Publiez un tweet avec le hashtag #FrandroidOffreMoi et la description du lot « chaise + souris et tapis Medion Erazer ». Retweetez et likez notre tweet et suivez les comptez de Frandroid et de Medion Erazer FR.

#CONCOURS JOUR 21🎄

Gagnez une chaise gaming, une souris et son tapis MEDION ERAZER✨ Pour participer :

1️⃣ Tweet #FrandroidOffreMoi + chaise + souris et tapis MEDION ERAZER

2️⃣ RT + Like

3️⃣ Follow @Frandroid + @MedionErazerFR pic.twitter.com/Eto3YvOaoD — Frandroid (@Frandroid) December 21, 2022

Sur Instagram

Pour participer sur Instagram, taguez deux personnes qui ont besoin de changer de setup selon vous. Partagez en story et abonnez-vous aux comptes Instagram de Frandroid et Medion Erazer FR.

Sur Facebook

Sur Facebook, vous aurez une chance de gagner ce cadeau en nous disant à quel jeu vous jouerez avec ce setup.

Le 26 décembre prochain, nous procéderons au tirage au sort.

