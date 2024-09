Ce Samsung Galaxy Book 5 utilise l’intelligence de votre smartphone

Samsung a dévoilé son Galaxy Book 5 Pro 360, son nouvel ordinateur portable sous Windows 11 compatible Copilot+, la solution d’intelligence artificielle de Microsoft.

Ce PC a été dévoilé à l’IFA de Berlin, lors de la présentation de Lunar Lake d’Intel, nom de code de ses prochains processeurs Core Ultra de deuxième génération. Le Pro 360 sera d’ailleurs équipé d’un Intel Core Ultra 5 226V.

Un PC tourné vers l’IA

« La nouvelle puce d’Intel sera le nouveau moteur de croissance des activités d’ordinateurs portables de Samsung », a déclaré Lee Min-cheol, directeur de la division Mobile Experience (MX) de Samsung, ajoutant que grâce à celle-ci ils ont « pu développer le PC IA le plus performant jamais fabriqué », rapporte l’agence Yonhap.

Parce que Samsung mise à fond sur l’intelligence artificielle avec ce Galaxy Book. Outre Copilot+ qui équipe déjà une belle sélection de machines, Samsung y déploie aussi des fonctions d’IA annexes via Microsoft Phone Link qui permet de connecter le PC à un smartphone et profiter de ses fonctions intelligentes sur un plus grand écran.

C’est le cas notamment de Circle to Search de Google ou encore Chat Assist (réponse à des conversations), Live Translate (traduction en temps réel) ou encore Transcript Assist (transcription textuelle à partir de l’audio).

Samsung ne détaille pas les smartphones compatibles, mais les Galaxy S24 ou S23 et Google Pixel récents devraient être éligibles.

Un PC 2-en-1 pour travailler dehors

Deux-en-un avec sa charnière pivotant à 360°, ce Galaxy Book 5 reprend peu ou prou le design de son prédécesseur, le Galaxy Book 4 Pro 360. Il possède une dalle de 16 pouces, la plus haut de gamme de sa collection, selon Samsung.

Elle utilise la technologie Dynamic Amoled 2X qui est censée améliorer sa visibilité en extérieur, avec une définition 3K et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce Galaxy Book 5 Pro 360 est capable en théorie d’offrir 25 heures d’autonomie en lecture vidéo et dispose d’une charge rapide permettant de regonfler sa batterie de 35 % en 30 minutes.

Le nouveau Pro 360 sera commercialisé en France dès le mois de septembre à un tarif encore inconnu.