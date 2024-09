Le Dyson V12 Detect Slim en version Absolute est bradé avec tous ses accessoires pour les French Days

Pendant les French Days chez Cdiscount, vous pouvez acquérir le Dyson V12 Detect Slim dans sa version Absolute, c’est-à-dire avec le plus d’accessoires possibles, avec une réduction de 165 euros.

Dyson V12 Detect Slim Absolute

Le Dyson V12 Detect Absolute Slim est sorti en même temps que le Dyson V15, mais en est une version plus fine, plus légère et un tout petit peu moins puissante. Peu importe : il passe plus facilement dans les coins, sous les meubles et se soulève sans problème pour nettoyer les plafonds. Et surtout : il est bardé d’accessoires. Vous le retrouvez avec plus de 20 % de réduction pendant les French Days.

Les avantages du Dyson V12 Detect Slim Absolute

La brosse laser pour ne pas louper une miette de poussière

La brosse Motorbar est super efficace sur les moquettes

Jusqu’à 60 minutes d’autonomie (en mode Eco)

Hors promo et sur le site de la marque, le Dyson V12 Detect Slim Absolute est à 699 euros. Si vous ajoutez le code promo 15DES129 avant de payer, vous pouvez l’avoir pour 534 euros sur Cdiscount.

Un aspirateur avec tous ses accessoires

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute porte ce nom, car il est livré avec tous les accessoires qu’il faut pour faire le ménage partout. Vous avez donc la brosse avec un détecteur laser intégré, qui met en évidence la poussière que vous ne voyez pas forcément grâce à sa lumière verte. Il y a aussi une brosse sans laser, la Motorbar, qui aspire et démêle automatiquement les poils d’animaux et les cheveux.

Vous retrouvez aussi une mini-brosse motorisée auto-démêlante, un accessoire combiné deux-en-un brosse/embout large, un long suceur pour les zones étroites, un coude flexible qui se plie à 90° pour les meubles bas et enfin tout ce qu’il faut pour le ranger, le brancher et le charger.

Léger, pratique et efficace

Une fois dans les mains, le Dyson V12 Detect Slim Absolute n’est pas trop lourd : il ne pèse que 2,2 kg lorsqu’il est équipé de la brosse laser, celle que vous utilisez le plus. Son moteur tourne à 125 000 tours minutes pour aspirer toute la poussière sur son chemin, et ce, avec une autonomie théorique de 60 minutes. Théorique car c’est si vous l’utilisez en mode Eco, qui est le mode d’aspiration el moins puissant.

Si jamais vous voulez passer en mode Classique, l’autonomie est divisée de moitié, et en mode Boost, vous n’avez que 10 minutes pour tout aspirer. Ce mode est donc à privilégier uniquement pour les poussières récalcitrantes. D’ailleurs, n’hésitez pas à lâcher la gâchette quand vous ne l’utilisez pas pour économiser de l’autonomie. Celle-ci est affichée sur l’écran qui se trouve sur la poignée.

L’entretien est très simple, c’est le fameux système « Point & Shoot » : vous appuyez sur un gros bouton rouge et ça éjecte toute la poussière dans la poubelle. Grâce à la filtration multicyclonique, les gros débris sont séparés de la poussière. Un peu d’entretien de temps en temps pour qu’ils restent efficaces reste nécessaire. Tout comme le nettoyage des brosses, qui en plus ont l’avantage d’être déclipsables.

