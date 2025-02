Léger et compatible HDR10, ce vidéoprojecteur Full HD tombe à très bon prix grâce à un coupon sur Amazon

Le vidéoprojecteur Dangbei N2 est ce qu’on appelle un modèle bien complet : projection d’images Full HD jusqu’à 120 pouces, compatibilité HDR10, poids très contenu… S’il vous intéresse, sachez qu’Amazon le propose à 299 euros au lieu de 439 euros.

Aux côtés des vidéoprojecteurs massifs qu’on déplace en se cassant le dos, il existe heureusement des modèles bien plus compacts que l’on peut transporter d’une pièce à l’autre sans souci. C’est le cas du Dangbei N2, un picoprojecteur qui a en plus l’avantage de pouvoir diffuser des images en Full HD sur une grande surface, et même de prendre en charge les contenus HDR10. Un modèle bien équipé, donc, qui bénéficie actuellement d’une réduction de 140 euros.

Les points essentiels du Dangbei N2

Un poids contenu

Des images en Full HD jusqu’à 120 pouces

Compatible HDR10

Netflix intégré

D’abord proposé à 439 euros, le vidéoprojecteur Dangbei N2 peut aujourd’hui vous revenir à 299 euros sur Amazon grâce à un coupon à cocher avant de glisser le produit dans le panier.

Un petit vidéoprojecteur facile à porter

Le Dangbei N2 est un vidéoprojecteur qui se présente sous la forme d’un bloc rectangulaire assez compact. En effet, il ne pèse que 2,2 kg ; autant dire qu’à la différence des appareils énormes impossibles à déplacer, ce modèle peut tout à fait être transporté d’une pièce à l’autre si besoin. Mais attention, il doit toujours être posé pas loin d’une prise, puisqu’il n’est pas équipé d’une batterie, et doit donc être branché sur secteur. Au moins, pas de problème d’autonomie ici.

Ce picoprojecteur peut par ailleurs s’incliner de 5° si besoin, mais si vous souhaitez pouvoir projeter des images même sur votre plafond, vous pourrez toujours vous munir de son support rotatif, disponible dans un bundle (plus cher). Côté connectique, le Dangbei N2 comprend un port HDMI (pratique pour y brancher une console ou un PC), deux ports USB-A (pour une souris ou une clé USB) et un port jack 3,5 mm.

Des images bien nettes et détaillées

Le Dangbei N2 est par ailleurs capable d’afficher des images en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) jusqu’à 120 pouces ; mais dans ce cas, un recul de 3,2 mètres est nécessaire. Mais que celles et ceux qui possèdent de petites pièces chez eux se rassurent : le vidéoprojecteur permet de regarder des films et des séries sur une diagonale de 45 pouces, avec un recul de 1,3 mètre seulement. Et c’est largement suffisant pour bien profiter de ses contenus. Le Dangbei N2 dispose également, comme tout bon vidéoprojecteur, d’une série de fonctions automatiques d’ajustement de l’image : évitement des obstacles, ajustement du trapèze, autofocus… Tout ce qu’il faut pour avoir des images rectangulaires, bien nettes et toujours centrées sur la surface d’affichage choisie (écran, mur…).

Et pour ne rien gâcher, ce Dangbei N2 supporte aussi les contenus HDR10 ; de quoi offrir des images toujours plus lumineuses et détaillées. Côté audio, on a droit à deux haut-parleurs de 6 W, compatibles Dolby Audio, mais une barre de son ne sera jamais de trop. Enfin, le vidéoprojecteur intègre nativement Netflix, et donne aussi accès à YouTube ou encore à Prime Video.

