Malgré la sortie de l’iPhone 16e, le port Lightning ne va pas disparaître tout de suite

Avec l’officialisation toute récente de son iPhone 16e, Apple tourne une page historique de son histoire en abandonnant pour de bon le port Lightning de ses appareils… Enfin presque.

Apple rentre dans le rang. Avec la sortie de son iPhone 16e, la firme à la pomme à enfin pleinement pris le virage de l’USB-C en se débarrassant des derniers appareils de son catalogue qui utilisait encore le port Lightning. Un virage auquel l’Europe a eu le droit en avant-première, mais qui marque un tournant pour la marque.

Comme le remarque Engadget, les anciens iPhone 14 et iPhone SE ont été mis à la retraite partout dans le monde, sonnant une retraite bienvenue pour le connecteur propriétaire d’Apple.

Le Lightning fait de la résistance

Sur le Vieux Continent, Apple avait déjà basculé tout son catalogue en USB-C en raison de la réglementation européenne sur le chargeur unique. Cela s’était fait au prix de la disparition de l’iPhone SE de 2022, ainsi que des iPhone 14. Maintenant que ce produit a été officiellement remplacé partout dans le monde, Apple peut enfin affirmer que le Lightning est de l’histoire ancienne. Enfin presque…

Cette affirmation ne vaut en effet que pour les produits neufs vendus sur l’Apple Store. Il est toujours possible d’acheter un iPhone SE 2022 chez certains web-marchands, tout comme des iPhone 14. Le temps que les stocks de ces deux appareils s’amenuisent, le Lightning fera encore techniquement de la concurrence au connecteur universel. Mais ce n’est qu’une question de temps avant que tous les iPhone neufs se convertissent à l’USB-C.

L’autre secteur qui va faire de la résistance à l’USB-C quelque temps c’est évidemment celui du reconditionné. Si les appareils neufs n’ont plus le droit de déroger à la règle, les gadgets de seconde main déjà en circulation en Europe pourront continuer à être vendus, même avec un port Lightning. D’ailleurs, selon le classement du Recommerce (géant français du secteur), les trois téléphones les plus vendus sur le marché du reconditionné sont les iPhone 11, 12 et 13. Trois téléphones qui arborent encore fièrement un port Lightning.

Une bascule au long cours

Si Apple dit enfin adieu au port Lightning donc, le connecteur ne va pas disparaître du jour au lendemain pour autant. Il était plus que temps que la firme se plie aux réglementations européennes, mais les effets d’un tel basculement vont être long à se faire sentir.

Reste que même le port USB-C « universel » ne l’est pas vraiment. Le connecteur a beau être le même (simplifiant grandement la recharge), les caractéristiques derrière peuvent largement varier, que ce soit au niveau de la vitesse de transfert, de la prise en charge de certains protocoles ou autres. Mais, pour 90 % de la population, cela signifie tout de même que leurs iPhone seront compatibles avec les chargeurs Samsung, Google, Xiaomi ou que sais-je encore. Une petite victoire.