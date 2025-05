Nintendo Switch 2 décortiquée et testée : des performances hallucinantes sauf quand vous la débranchez

Six fois plus puissante que l’originale, mais 44 % plus lente en mode portable : la Nintendo Switch 2 intrigue autant qu’elle interroge.

Source : Digital Foundry

La Switch 2 sera chez vous dans quelques semaines, les livraisons débutent dès juin. Chaque semaine, on en sait un peu plus sur la Switch 2, et il ne reste plus beaucoup de secrets.

Cette fois-ci, Digital Foundry a dévoilé les caractéristiques techniques complètes de la Switch 2. On découvre ainsi une machine puissante, mais les performances chutent drastiquement en mode portable. On vous explique.

Une architecture sur-mesure

Fini le temps des puces standards (une puce Tegra pour la Switch) adaptées pour l’occasion. Nintendo et Nvidia ont cette fois conçu une architecture entièrement sur mesure pour la Switch 2. Cette approche témoigne d’une ambition nouvelle : créer une console capable de rivaliser avec les consoles de salon tout en conservant sa portabilité.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le bond technologique impressionne Digital Foundry. On passe d’un modeste processeur 4 cœurs à une puce ARM Cortex A78C à 8 cœurs, tandis que la partie graphique abandonne l’architecture Maxwell vieillisinant pour adopter Ampere, la même famille que les cartes GeForce RTX. Résultat : 1536 cœurs CUDA contre 256 auparavant, soit six fois plus de puissance brute.

La mémoire est triplée également, elle atteint 12 Go de RAM contre 4 Go sur l’ancien modèle. Elle est partagée pour le CPU et le GPU.

Cette générosité permet aux développeurs d’imaginer des mondes plus vastes et détaillés, sans les compromis draconiens qui bridaient leurs ambitions sur la première Switch.

Le grand écart entre le salon et la poche

Voici le hic : cette puissance s’exprime très différemment selon l’usage. En mode docké, la Switch 2 déploie ses muscles avec un GPU cadencé à 1007 MHz, délivrant 3,07 TFLOPs de puissance graphique. Débranchez le dock pour emmener votre console au lit, et cette fréquence chute brutalement à 561 MHz. Fait troublant : cela représente une baisse de performances de 44 % (1,711 TFLOPs), c’est très important.

Cette différence se ressent concrètement. Les bandes passantes mémoire suivent la même courbe descendante, elle passe de 102 Go/s à 68 Go/s. Moins de données circulent, les textures tardent à charger, les détails s’estompent. Nintendo tente de compenser en poussant le processeur plus fort en mode portable (1101 MHz contre 998 MHz dockée).

Cette stratégie explique pourquoi la nouvelle station d’accueil intègre désormais un ventilateur. Contrairement à la première génération où le dock ne servait qu’à convertir le signal vidéo, il devient ici un véritable amplificateur de performances nécessitant un refroidissement actif.

Ce fonctionnement en deux vitesses rappelle irrésistiblement les PC portables gaming avec cartes graphiques dédiées. Quand ils sont branchés sur secteur, ces ordinateurs déploient toute leur puissance, faisant ronronner leurs ventilateurs pour refroidir processeurs et GPU poussés à fond.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs PC portables gamer du marché ? Notre sélection

Débranchez l’alimentation, et c’est l’effondrement : Windows active automatiquement des profils économiques, bride les fréquences, et les performances graphiques plongent de 30 à 50 %.

La Switch 2 applique exactement la même logique, s’inspirant manifestement de cet écosystème PC où puissance maximale rime avec contrainte thermique. Nintendo a simplement transposé ce principe à sa console, assumant que les joueurs accepteront ce compromis comme ils l’ont fait avec leurs laptops gaming.

La différence ? Sur PC, on peut désactiver ces limitations au prix de l’autonomie. Sur Switch 2, Nintendo impose ses règles.

25 % des ressources dédiées à l’OS et un Game Chat très énergivore

De plus, Nintendo réserve 25 % des ressources (processeur et mémoire) au système d’exploitation, proportion identique à la Switch première génération. Cette réservation paraît plus lourde aujourd’hui, car elle grignote des ressources plus importantes en valeur absolue.

Le Game Chat illustre parfaitement ce problème. Cette fonction permet de partager son écran avec quatre amis et d’intégrer une webcam. Séduisante sur le papier, elle se révèle gourmande en pratique. Digital Foundry rapporte que Nintendo doit fournir des outils spéciaux aux développeurs pour simuler l’impact de Game Chat sur leurs jeux. Traduction : cette fonction peut sérieusement plomber les performances.

Des choses positives heureusement

Heureusement, tout n’est pas sombre. La Switch 2 introduit un décompresseur de fichiers dédié qui révolutionne l’expérience. Fini les écrans de chargement interminables : ce composant aspire les données du stockage interne (256 Go) ou des cartes MicroSD Express sans mobiliser le processeur principal.

L’écran portable progresse aussi, il supporte des taux de rafraîchissement variables jusqu’à 120 Hz. Adieu l’image saccadée d’antan, place à une fluidité digne des smartphones haut de gamme. Dommage toutefois que cette technologie VRR ne fonctionne qu’en mode portable, l’affichage TV restant figé à 60 Hz.

Nintendo cache encore des cartes dans sa manche. Les fréquences maximales théoriques atteignent 1,4 GHz (GPU) et 1,7 GHz (CPU), laissant de la marge pour des améliorations futures. L’histoire se répète : en 2019, Nintendo avait déjà boosté discrètement la Switch originale via une mise à jour.

Notre vidéo sur la Switch 2

Envie de tout savoir sur la Nintendo Switch 2 après les annonces du Direct ? Retrouvez notre vidéo récap sur YouTube pour un résumé clair et rapide. Nous avons également eu la chance de prendre en main la Switch 2 en avant-première, voici notre premier avis par écrit et en vidéo.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Pour aller plus loin, lisez notre gros résumé écrit des annonces, découvrez les 10 secrets de la console révélés par ses créateurs dans « Nous avons demandé l’impossible à l’équipe hardware », plongez dans le mystère du bouton C avec « Nintendo Switch 2 : on sait désormais à quoi sert le nouveau bouton C », et explorez les avancées majeures dans « Nintendo Switch 2 : voici les 6 améliorations techniques de la console ». Nous avons également quelques déceptions, que l’on évoque ici.

D’ailleurs, les commerçants ont déjà lancé les précommandes de la Switch 2, la liste complète est disponible en cliquant ici, elle est mise à jour régulièrement.