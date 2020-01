Acer installe des puces Intel 10 nm dans ses nouveaux laptops 2-en-1

Acer a mis à jour sa gamme de laptops 2-en-1 « Spin ». Concurrents des Lenovo Yoga C740 et Dell XPS 13/15 2-en-1, entre autres, les Acer Spin 3 et Spin 5 intègrent désormais des processeurs Intel de 10ème génération... et pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit ici des puces « Ice Lake-U », gravées en 10 nm.

Acer donne un coup de neuf à sa gamme d’appareils 2-en-1 « Spin ». Si les nouveaux Spin 3 et 5 ne changent pas radicalement en termes de design, le constructeur coréen mise sur un renouveau interne. Les deux appareils embarquent en effet les nouveaux processeurs à basse consommation « Ice Lake-U » d’Intel, gravés selon le protocole 10 nm. La particularité de la gamme Spin est de permettre de retourner leur écran tactile à 360 degrés par rapport au clavier, afin d’utiliser ce dernier en tablette pour prendre des notes manuscrites ou réaliser des croquis à main levée. À cette fin, Acer fournit un stylet (l’Acer Active Stylus) qui peut être rangé et rechargé depuis un emplacement intégré au châssis.

Deux modèles qui se distinguent avant tout par leurs écrans

La principale différence entre le Spin 3 et le Spin 5 touche justement à la question de l’écran. Le Spin 5 est équipé d’une dalle IPS de 13,5 pouces pour une définition 2K (2256 x 1504 pixels) et un format 3:2. L’appareil mise pour le reste sur un processeur Intel Core i7 ou i5 (probablement les Core i5-1035G1 et i7-1065G7, mais la chose n’est pas encore précisée) épaulé d’un maximum de 16 Go de mémoire vive. Côté stockage, Acer prévoit jusqu’à 1 To de SSD NVMe. La marque annonce par ailleurs une batterie 56 Wh pour jusqu’à 15 heures d’autonomie. Le Spin 5 dispose enfin de deux ports USB-C Thunderbolt 3, de deux ports USB 3.1, d’un jack 3,5 mm, d’une sortie HDMI 2 et d’un lecteur de carte microSD.

Voulu un peu plus abordable, le Spin 3 se contente pour sa part d’un écran 1080p de 14 pouces (un peu plus grand que celui du Spin 5 donc) au ratio 16:9. Acer se limite ici à proposer un Core i3 ou i5 (certainement les Core i3-1005G1 et i5-1035G1), mais maintient la même quantité de mémoire vive et de stockage que sur son modèle plus haut de gamme. L’autonomie est également revue légèrement à la baisse pour un maximum de 12 heures sur batterie. La connectique, elle, ne change pratiquement pas, même s’il faut noter la présence d’un seul port USB-C Thunderbolt au lieu de deux sur le Spin 5.

Selon Les Numériques, le Spin 3 arrivera dans nos contrées en février à partir de 650 euros, tandis que le Spin 5 sera commercialisé un mois plus tard, en mars, dès 1000 euros. D’après The Verge, les deux appareils sont respectivement annoncés en Amérique du Nord pour avril et juin, à 699 et 899 dollars.