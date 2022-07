Amazfit Band 7 : ce bracelet au design inspiré serait lancé autour de 50 dollars

« GSMArena » dévoile le design et quelques caractéristiques techniques du bracelet connecté Amazfit Band 7. Un « wearable » qui viendrait concurrencer ce que font Huawei ou encore Xiaomi.

Le marché des bracelets connectés a l’air de bien se porter, si l’on en croit la récente sortie du Xiaomi Smart Band 7, l’officialisation du Huawei Band 7 ou l’annonce du Xiaomi Smart Band 7 Pro. C’est au tour d’Amazfit de préparer son retour, avec un Band 7 également, dont plusieurs informations ainsi que le design ont été révélés par GSMArena.

Un bracelet connecté assez classique

Le média rapporte que le prochain wearable de la marque disposerait d’un écran Amoled de 1,47 pouce avec une résolution de 194 par 368 pixels pour une luminosité maximale de 500 cd/m². Ce bracelet connecté possèderait 8 Mo de RAM et 128 Mo de stockage.

La batterie du Band 7 d’Amazfit aura une capacité de 230 mAh et permettrait une autonomie de 18 jours en usage classique et de 9 jours en utilisation intensive. Elle pourrait être rechargée grâce à un câble propriétaire. Le tout ferait un poids de 28 g et l’Amazfit Band 7 fonctionnerait avec les appareils Android 5.0 et iOS 10.0 minimum grâce au Bluetooh 5.1.

L’Amazfit Band 7 devrait arriver cette année

Côté capteurs, on aurait droit à un capteur de fréquence cardiaque optique PPG. Il permettrait de suivre le rythme cardiaque en continu, mais aussi de surveiller le sommeil et le stress.

Plusieurs fonctionnalités seraient au rendez-vous, comme la réception des notifications, les alarmes et rappels comme la météo. Le Band 7 d’Amazfit devrait être lancé cette année au prix de 50 dollars. Sur le design, les quelques visuels affichés dans cet article ont été publiés par GSMArena et montrent des formes et une interface assez classiques, très proches des derniers bracelets de Huawei ou de Xiaomi.

