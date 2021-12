Comment éviter qu’Alexa vous ruine vos surprises de Noël ?

Si vous avez multiplié les achats sur Amazon pour les fêtes et que vous disposez d'un appareil Echo, il n'est pas impossible que vous ayez des alertes vocales vous informant de l'arrivée imminente d'une commande... et son contenu. On vous explique comment éviter de gâcher les surprises et la magie de Noël.

Avec Noël en approche, il y a de fortes chances que vous ayez opté pour la commande en ligne, notamment sur Amazon. Si vous disposez en prime d’une enceinte Echo Dot ou d’un écran intelligent Echo, vous pouvez recevoir des notifications vocales vous indiquant que votre commande est en route et, parfois même, ce qu’elle contient. De quoi casser aussi la magie de Noël pour certains et notamment les plus petits qui pourraient réaliser que le père Noël a une drôle de voix finalement…

Pour éviter cela, il suffit de bien paramétrer votre compte Amazon et de mettre un peu plus Alexa en veille. Moins pratique pour certains, mais plus sûr pour des fêtes tranquilles. Il vous restera toujours le halo jaune clignotant pour vous signaler une commande en cours.

Comment désactiver les annonces vocales d’Alexa ?

Allez dans l’application Alexa et appuyez sur Plus en bas à droite.

en bas à droite. Dans Paramètres , puis dans Notifications et Achats sur Amazon .

, puis dans et . Dans la partie Annonce et affiche les titres des produits, désactivez y compris les articles avec l’option cadeau.

Depuis les paramètres, vous pouvez également désactiver les annonces envoyées par Alexa à vos appareils, si un colis est en cours de livraison ou livré ou la moindre mise à jour de votre commande. Vous pouvez également stopper les demandes d’évaluation de vos achats.

Par ailleurs, Amazon a également mis en place un site pour que son assistant vocal vous soit utile si vous souffrez de divers handicaps. Ce site présente les différents réglages et usages que vous pouvez mettre en place avec l’aide d’Alexa. Et si vous voulez que cette dernière se mette un peu plus dans l’esprit des fêtes, vous pouvez lui demander d’aller piocher un film de Noël sur Prime Video, Disney+ ou Netflix, ou encore lui poser des questions. Elle a déjà préparé ses réponses…

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.