Allez-vous résilier votre abonnement Amazon Prime après l’augmentation des prix ?

Alors qu'Amazon a annoncé une hausse du prix de son abonnement Prime pour le 15 septembre, comptez-vous rester abonné ou est-ce le moment de résilier ?

Mardi 26 juillet, Amazon a annoncé, pour la première fois en quatre ans, une augmentation du tarif de son abonnement Amazon Prime. Concrètement, alors que le tarif mensuel était de 5,99 euros, il va monter de 16,69 %, à hauteur de 6,99 euros. Pour le tarif annuel, l’escalade est plus importante encore, passant de 49,00 euros par an à 69,90, soit une hausse de prix de 42,65 %.

Du côté d’Amazon, on justifie ce prix par les améliorations et les nouveaux services proposés au sein d’Amazon Prime depuis 2018. Il faut dire qu’en plus de la livraison accélérée, Amazon Prime intègre également Prime Video, Prime Gaming, Amazon Music, Prime Reading et les courses alimentaires avec livraison gratuite. Amazon a par ailleurs particulièrement investi dans son catalogue Prime Video avec l’ajout de la Ligue 1, du tournoi Roland Garros et de nouvelles séries prestigieuses comme Les Anneaux de Pouvoir, attendu à la rentrée.

Reste que la pilule peut avoir du mal à passer pour certains utilisateurs, notamment avec une hausse aussi significative. S’il reste possible de limiter les coûts en passant d’une formule mensuelle à une formule annuelle, pour 69,90 euros par an contre 84 euros, ce pourrait être l’augmentation qui fait déborder le vase.

Une augmentation qui fait déborder le vase ?

Dans ce cadre, nous souhaitions savoir ce que vous comptez faire d’ici au 15 septembre, date de la mise en place des nouveaux tarifs. Comptez-vous rester abonné à Amazon Prime ou avez-vous prévu de résilier votre abonnement ?

Chargement Allez-vous résilier votre abonnement Amazon Prime ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui

Non, mais je passe à l'offre annuelle moins chère

Non, le prix reste raisonnable

Je ne suis pas abonné à Amazon Prime

Comme toutes les semaines, n’hésitez pas à argumenter votre réponse dans les commentaires. Nous mettrons cet article à jour en fin de semaine prochaine avec les résultats du sondage et les commentaires les plus pertinents.

