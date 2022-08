Roomba : Amazon veut racheter les aspirateurs robots qui cartographient votre maison

Amazon compte racheter iRobot, connu pour ses aspirateurs robots Roomba, pour un montant de 1,7 milliard de dollars.

Amazon n’est pas un novice dans le domaine de la maison connectée. Le site de e-commerce a multiplié les acquisitions et les lancements de produits dans ce domaine ces dernières années. Outre son assistant vocal Alexa et les enceintes Echo, la firme est également propriétaires des systèmes de caméras connectées Ring et Blink.

Cependant, Amazon cherche désormais à aller encore plus loin et compte bien racheter un constructeur majeur des équipements électroménagers et de la robotique, la firme iRobot. Comme le rapporte le site américain The Verge, Amazon et iRobot ont en effet signé un accord de rachat du second par le premier pour un montant de l’ordre de 1,7 milliard de dollars, soit 1,67 milliard d’euros. Pour rappel, iRobot est surtout connu pour ses modèles d’aspirateurs robots, les Roomba. Lancés il y a vingt ans, ils sont capables de se lancer automatiquement à certaines heures programmées, de reconnaître les obstacles, de cartographier votre appartement et d’aller se ranger automatiquement une fois la batterie épuisée ou le nettoyage effectué. Un système qui a depuis été repris par plusieurs constructeurs concurrents comme Roborock, Dreame ou Xiaomi.

Pour Amazon, ce rachat s’inscrit dans le cadre d’une plus grande simplicité pour les utilisateurs : « Les consommateurs adorent les produits iRobot et nous avons hâte de travailler avec cette équipe pour développer de nouvelles manières de simplifier la vie des consommateurs ».

iRobot, expert de la cartographie de votre domicile

Rappelons qu’Amazon a tenté ces derniers mois de se lancer dans le domaine de la robotique, mais sans succès. Fin septembre 2021, la firme annonçait l’arrivée d’Astro, un concept de petit robot censé comprendre votre maison avec un écran et une personnalité. L’objectif de ce robot était alors non seulement d’intégrer Alexa,j mais également de surveiller votre domicile en votre absence. Seulement, quelques jours après cette annonce, certaines rumeurs se sont fait l’écho de soucis majeurs de conception. Astro aurait en effet eu tendance à se jeter dans les escaliers, à ne pas reconnaître correctement les utilisateurs et à être un peu trop fragile.

C’est sans nul doute dans le cadre de ce lancement en demi-teinte qu’Amazon a souhaité racheter iRobot. En effet, les aspirateurs Roomba s’appuient en grande partie sur la capacité de l’entreprise à cartographier le domicile de leurs propriétaires. Une manière de reconnaître précisément les pièces et de pouvoir, par la suite, fonctionner en parfaite autonomie. « L’équipe d’iRobot a prouvé qu’elle était capable de réinventer la manière qu’ont les gens de faire le ménage, avec des produits incroyablement pratiques et novateurs — depuis le ménage quand et où les utilisateurs le veulent en évitant les obstacles jusqu’à se vider automatiquement dans la corbeille », flatte ainsi le communiqué mis en ligne par Amazon.

Pour l’instant, si Amazon et iRobot ont fait part de leur volonté de rachat, celui-ci n’est pas encore effectif. Il faudra en effet que l’opération passe sous la supervision des autorités de la concurrence avant qu’elle ne soit effective. On ignore cependant encore quand le rachat pourrait être effectif.

