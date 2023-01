The Evil Within 2 et les autres jeux offerts sur Amazon Prime Gaming en janvier

Amazon lève le voile sur la liste des jeux offerts avec Amazon Prime Gaming. Au rendez-vous : The Evil Within 2, Faraway 2 ou encore Breathedge ! Entre ces jeux vidéo prenants, il y a aussi un simulateur… de tondeuses à gazon !

Alors que les fêtes de fins d’année sont terminées, le programme des jeux offerts sur Amazon Prime Gaming est de retour pour une nouvelle année. En janvier, c’est une petite liste de six jeux qui sont offerts sur le service d’Amazon Prime. Un mois assez léger à l’instar du Xbox Game Pass et du PS Plus.

Les jeux Amazon Prime Gaming gratuits en janvier 2023

The Evil Within 2

Faraway 2

Breathedge

Beat Cop

Lawn Mowing Simulator

Chicken Police – Paint it in RED!

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

L’occasion de (re)découvrir la suite du très bon The Evil Within, un deuxième opus d’une série de survival horror à la troisième personne. On y incarne Sebastian Castellanos, détective qui va devoir sauver sa fille, Lily. Le jeu que vous n’attendiez pas dans la liste d’Amazon Prime Gaming, mais qui est quand même là : Lawn Mowing Simulator. C’est (probablement) le seul jeu qui vous permet de tondre parcs et jardins anglais, en conduisant des tondeuses à gazon haut de gamme. Si vous êtes davantage du genre à aimer vous creuser les méninges, Faraway 2 devrait vous séduire. Le but : s’échapper d’une planète en résolvant des puzzles et en évitant nombre d’obstacles.

Les contenus à télécharger gratuitement

Des contenus téléchargeables gratuitement sont aussi proposés ce mois-ci sur ces jeux :

Comment récupérer les jeux Amazon Prime Gaming offerts ?

Tout d’abord, il faut être abonné à l’offre Amazon Prime (5,99 euros par mois ou 49 euros par an avant le 15 septembre) ;

Rendez-vous ensuite sur le site gaming.amazon.com et connectez-vous avec vos identifiants Amazon ;

Dans l’onglet Des jeux, du butin, partez à la pêche aux contenus offerts. Vous trouverez aussi les jeux PC gratuits ;

Pour profiter des contenus, il vous faudra associer votre compte PlayStation, Xbox, Google Stadia ou bien d’éditeurs (Ubisoft Connect, Rockstar Social Club, EA Play, Bungie, Riot…) ;

Pour obtenir les jeux PC, téléchargez le client Amazon Games sur Windows (il n’existe pas de version Mac pour le moment) pour récupérer les jeux et y jouer.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.