Comment votre TV devient une Xbox pour moins de 50 euros… grâce à Amazon

Microsoft et Amazon s'associent pour proposer le Xbox Game Pass Ultimate via l'Amazon Fire Stick. Une solution plus que portable pour jouer où que vous soyez.

Un petit rappel : le Xbox Game Pass Ultimate est la solution d’abonnement proposée par Microsoft pour jouer à plus d’une centaine de jeux sur PC, Console et sur le Cloud.

En s’associant à Amazon, les deux entreprises souhaitent ouvrir le champ des possibles du jeu à distance. Mais qu’est-ce que ça change ?

Pour aller plus loin

Game Pass sur Xbox, PC et cloud : tout savoir sur l’abonnement gaming illimité de Microsoft

Dans un vrai mouchoir de poche

Pour rappel, le Game Pass vous propose à travers sa solution cloud de jouer à une bonne partie de son catalogue sur vos appareils Android, iOS via navigateur ou encore via les téléviseurs Samsung. Une solution pour bon nombre d’utilisateurs ne disposant pas de matériel suffisamment puissant.

Xbox Game Pass Télécharger à 10,99 € par mois

Cependant, force est de constater que ces jeux sont calibrés et pensés pour une expérience télévisuelle. Seuls les téléviseurs Samsung intégraient jusqu’alors cette fonctionnalité.

Pour un budget de moins de 50 euros, il vous est désormais possible avec cette clé de transformer n’importe quelle télévision en télévision connectée et d’accéder instantanément à l’Xbox Cloud Gaming.« L’arrivée des jeux Xbox sur les appareils Fire TV offre aux joueurs une autre option pour profiter de leurs jeux préférés en utilisant les appareils qu’ils possèdent déjà », a déclaré Ashley McKissick, responsable des jeux sur le Xbox Cloud.

Une expérience préservée

« Nous nous engageons à permettre aux clients d’accéder facilement à leurs expériences de divertissement préférées avec Fire TV », a déclaré Daniel Rausch, vice-président de Fire TV et Alexa. De quoi inciter de nouveaux utilisateurs à rejoindre l’offre d’Xbox tout en gardant ses habitudes. On peut tout de même, se demander quelle place aura le système de cloud gaming d’Amazon, Luna, dans cette nouvelle composition.

Pour profiter au mieux cette offre, et recréer l’expérience console, les utilisateurs auront besoin d’un Fire TV Stick, d’une manette sans fil compatible Bluetooth et d’un abonnement à la version Ultimate du Game Pass qui comprend l’accès au Cloud Gaming. Dans un premier temps, la version cloud du Game Pass sera disponible dans 25 pays et sur les modèles Amazon Fire TV Stick 4K et 4K Max avant de s’étendre au modèle HD d’Amazon, le Fire Stick Lite selon Windows Central.